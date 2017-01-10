В Японии выходит новая книга Харуки Мураками 10.01.2017, 15:59

Появление книги традиционно было окутано тайной.

Японское издательство «Синтёся» объявило название нового романа знаменитого писателя.

В английском варианте двухтомная книга будет называться «Killing commendatore» («Убийство командора»).

Издательство также сообщило, что оба тома поступят в продажу 24 февраля.

Как пишут РИА «Новости», появление книги традиционно окутано тайной. На сайте издательства появилась надпись «Впервые за семь лет настоящий роман. Начало продаж 24 февраля» (последнее по времени крупное произведение писателя, трехтомник «1Q84», вышло в 2009 году — TUT.BY). Затем на белом фоне появляются белые корешки двухтомника, на которых вскоре возникает название. Сначала иероглифы появляются вразбивку, из-за чего в первые секунды не ясен смысл, затем они собираются вместе в законченной фразе, а внизу под заглавием книги появляется имя автора.

Появление предыдущих произведений автора также всегда преподносилось как некое таинственное событие в рамках хорошо продуманной кампании. Как правило, по названиям книг Мураками трудно догадаться о содержании, а аннотаций к произведениям или не существует вообще, или они носят общий характер и понять, о чем книга, читатель может только, купив ее.

67-летний Харуки Мураками — один из самых популярных в мире современных писателей, его произведения переведены более чем на 40 языков. Русскоязычному читателю известны его романы «Охота на овец», «Норвежский лес», «Хроники заводной птицы», «Кафка на пляже», «1Q84». Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе.