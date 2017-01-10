Доходы властей от внешней торговли упали в два раза 10.01.2017, 16:00

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в ноябре 2016 года снизилось более чем на $123 миллиона.

В январе—ноябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси составило 132,5 млн долларов США, сообщает БелаПАН со ссылкой на Национальный банк.

По уточненным данным, в январе—октябре 2016 года положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составляло 255,7 млн долларов. Таким образом, за ноябрь сальдо уменьшилось на 123,2 млн долларов.

В январе—ноябре 2015 года положительное сальдо составляло 313,7 млн долларов США.

За 11 месяцев прошлого года объем внешней торговли товарами и услугами составил 58 млрд 855,3 млн долларов США, что на 10,1% меньше, чем за январь—ноябрь 2015 года, экспорт — 26 млрд 993,9 млн (на 10,4% меньше), импорт — 26 млрд 861,4 млн (на 9,9% меньше).

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в январе—ноябре 2016 года составило 2 млрд 84,9 млн долларов (в январе—ноябре 2015 года тоже было отрицательным — 1 млрд 706,8 млн). Объем внешней торговли товарами составил 43 млрд 853,3 млн долларов, в том числе экспорт — 20 млрд 884,2 млн, импорт — 22 млрд 969,1 млн долларов. К уровню января—ноября 2015 года объем внешней торговли товарами составил 87,8%, экспорт — 86,6%, импорт — 89%.

Положительное сальдо внешней торговли услугами в январе—ноябре 2016 года было на уровне 2 млрд 217,4 млн долларов против 2 млрд 20,5 млн в январе—ноябре 2015 года. Объем внешней торговли услугами составил 10 млрд 2 млн долларов, в том числе экспорт — 6 млрд 109,7 млн, импорт — 3 млрд 892,3 млн долларов. К показателю января—ноября 2015 года объем внешней торговли услугами составил 100%, экспорт — 101,7%, импорт — 97,6%.