Витис Юрконис: Не стоит ожидать романтического периода в отношениях ЕС и Беларуси 10.01.2017, 16:11

Витис Юрконис

Фото: DELFI

Не надо преувеличивать значимость указа Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме.

Литовский политолог Витис Юрконис в интервью «Свабодзе» назвал указ Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 стран «неожиданным» и «позитивным», но подчеркнул, что значимость этого решения преувеличивать не надо.

«Этот шаг в Литве воспринимается как позитивный, но это все-таки только один аспект во всей цепочке вопросов, которые есть в отношениях с Беларусью. Конечно, это решение позволяет гражданам ЕС и других стран краткосрочно путешествовать по Беларуси, но все понимают, что это довольно ограниченная мера - например, на автомобиле или поезде из Вильнюса в Минск не поедешь. Так что это решение довольно ограниченное, хотя и позитивное, особенно на уровне туризма и человеческих отношений. Возможно также, это облегчит контакты в сфере бизнеса и академической сфере.

Но не стоит преувеличивать его значимость, не стоит ожидать, что это решение приведет к большому поворота или сдвигу на межгосударственном уровне. Остаются проблемные вопросы: это АЭС, малое приграничное движение (решение о котором до сих пор не принято - мяч остается на стороне Беларуси), дело 13 января (подразумевается уголовное дело о штурме телецентра в Вильнюсе 13 января 1991 года. – Прим.) ... все это остается на повестке дня», - подчеркивает литовский эксперт.

Указ Лукашенко существенно не ускорить и подписания соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС, считает Юрконис.

«Я думаю, это решение внесет свой вклад в переговоры. Однако не стоит это воспринимать так: вот мы сделали шаг и теперь ждем ответа. Должны быть выполнены определенные технические моменты, требования и т.д. То есть, несерьезно видеть этот процесс как какой-то торг. Решение о 5-дневных безвизовых путешествиях - это выгодно как для граждан ЕС, которые могут увидеть Беларусь, так и для индустрии туризма Беларуси (а к тому же это повод для пиара). Шаг хороший, но следует избегать эйфории, не стоит ожидать какого-то романтического периода в отношениях Евросоюза и Беларуси», - подытожил политолог.