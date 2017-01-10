Массы народные и углеводородные Ирина Халип, “Новая газета”

10.01.2017, 16:22

Новогоднего чуда не произошло.

Белорусский газовый долг с последним ударом часов не превратился ни в тыкву, ни в хрустальный башмачок.

Аркадий Дворкович так и не взмахнул волшебной палочкой, а ведь в Минске надеялись, что это возможно.

Ровно десять лет назад, в канун 2007 года, такое уже было: переговоры о цене на газ зашли в тупик, и «Газпром» предупреждал, что в 00.00 1 января прекратит поставки. Вечером 31 декабря белорусы тогда не «Иронию судьбы» смотрели, а новости. Договор был подписан в 23.59.

Но тогда речь шла о цене, а сейчас — о долге, который белорусское правительство уже полгода отказывается платить. В июне сумма долга за газ составляла 200 миллионов долларов. К концу года — 400 миллионов. Несколько раз осенью белорусские чиновники уверяли, что деньги уже заплачены. Москва отвечала: неправда, никаких денег не было.

Десятилетний нефтегазовый конфликт сейчас снова в острой фазе, но картина выглядит немного по-другому. Москва уже не угрожает перекрыть вентиль — она просто сокращает поставки нефти в ответ на отказ выплатить долг и снижает цены на газ для Европы, оставляя прежнюю цену для Минска. Так осточертевшие друг другу супруги, десяток лет назад страстно колотившие посуду, переходят в стадию постоянной, но вялой грызни и мелких взаимных пакостей. Драма становится коммунальной склокой, зрители скучают и обмахиваются программками.

Минск: в договоре одна цена за газ, платим — по другой

Нынешний конфликт тоже начинался с попыток Минска изменить цену на газ. Она формируется на основании межправительственного соглашения от 2011 года по следующей формуле: цена на газ для Беларуси равна цене для Ямало-Ненецкого автономного округа (36 долларов за тысячу кубометров) плюс доставка до белорусской границы (90 долларов) и хранение в российских газохранилищах (6 долларов). Получается 132 доллара за тысячу кубометров. Беларусь же с прошлого года настаивает на равнодоходном ценообразовании по формуле «стоимость газа на рынке Германии минус стоимость транспортировки по польскому (9 долларов) и белорусскому (12 долларов) участкам газопровода «Ямал—Европа» и экспортной пошлины в 30 процентов». Получается 73 доллара.

Москва отвергла предложение Минска, сославшись на то, что равнодоходный принцип ценообразования предусмотрен в соглашении, но к 2025 году. А пока остается действующая формула. Дата, подпись на соглашении есть? Вот и платите, братья-славяне.

Но Беларусь весь год платила за газ не 132, а 73 доллара за тысячу кубометров — так, как сама себе подсчитала. И сегодня Минск должен Москве 400 миллионов долларов, но платить, похоже, не собирается.

Ответ Москвы: сокращение поставок нефти

В ответ Россия сократила нефтяные поставки — чтобы заставить партнера поскорее расплатиться по счетам. (Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович еще в прошлом году говорил, что поставки нефти будут сокращаться до тех пор, пока Минск не оплатит газовый долг.) А долг продолжает расти. Перекрыть вентиль легко, но лишить прибыли — куда более изощренно. В течение второго полугодия поставки сокращались постепенно. Итог: в 2016 году Беларусь получила 18 миллионов тонн нефти вместо 24 запланированных.

Между тем внутренняя потребность белорусского рынка — 7 миллионов тонн нефти в год. Все остальное (планировали получить от России 24 млн тонн) — переработка и продажа.

По словам известного белорусского экономиста Леонида Заико, каждый миллион тонн нефти для Беларуси в лучшие годы давал 400 миллионов долларов дохода. 24 миллиона тонн минус 7 миллионов для внутреннего потребления — остается 17 миллионов тонн нефти, или почти 7 миллиардов долларов дохода.

Сейчас, конечно, времена не лучшие, но масштаб доходов понятен. Как и масштаб потерь от сокращения российских поставок.

Ответ Минска: повышение тарифов за транзит нефти

Беларусь не удержалась от нефтяной шпильки — 30 декабря, в аккурат за день до наступления нового года, в одностороннем порядке, без извещения союзника, повысила тарифы на транзит российской нефти на 7,7 %.

Никто ничего никому не сказал, официально не заявил, пресс-релизов не выпустил — просто на сайте министерства антимонопольного регулирования и торговли появился текст постановления. Счастье любит тишину, особенно в Новый год.

Ответ Москвы: «антилукашенковское» ток-шоу на федеральном канале

Зато в первые дни года наступившего поле битвы расширилось. Из нефтяной реки оно плавно перетекло в другие сферы, причем совершенно неожиданные. 2 января главный редактор самого популярного белорусского независимого сайта charter97.org Наталья Радина получила приглашение принять участие в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия».

Тема передачи, как было указано в письме, — «Кто сменит Лукашенко?». Вот так, без реверансов.

Вообще-то «Хартия» сейчас работает в эмиграции, в Варшаве, — после убийства ее основателя Олега Бебенина, разгрома офиса и ареста главного редактора. У Натальи Радиной — политическое убежище. И приехать в Россию — или, вернее, на территорию союзного государства, таможенного союза, ЕвразЭС — она не может. Так что от предложения Радина, естественно, отказалась. Но уже на следующий день некоторые белорусские медиа получили пресс-релизы канала «Россия» с анонсом будущей программы. Выйдет ли такая в конце концов в эфир — неизвестно. Но тема ее да канал, да Соловьев — это уже явно за границами углеводородных масс. Скорее переход на массы народные — а как еще назвать многомиллионных телезрителей?

Ответ Лукашенко: открытие границ

Но Александр Лукашенко в новом году тоже не сплоховал. В понедельник, 9 января, подписал указ № 8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Правда, всего лишь на 5 суток, но граждане всех стран Евросоюза и вообще Европы, а еще США, Канады, Австралии, Японии, Бразилии и других государств — всего их 80 — имеют право на безвизовый въезд через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск». Автомобильных пунктов пропуска это не касается.

В официальном пресс-релизе написано, что цель пятидневного открытия границ — активизация путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки, то есть въезжающих по дипломатическим и служебным паспортам. Для въезда в Беларусь без визы иностранец должен иметь при себе действующий паспорт, медицинскую страховку на сумму не менее 10 тысяч евро и деньги. Что до денег — то это сущие копейки: две базовые величины на один день пребывания. Базовая величина в Беларуси составляет 23 рубля, или 11 евро. То есть 110 евро в кошельке на пять дней пребывания в Беларуси — и welcome!

А 80 государств — это почти полмира. Для граждан некоторых из них кроме сотни евро в кармане есть еще дополнительные условия въезда. Например, граждане Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа для пятидневного въезда в Беларусь должны иметь в паспорте действующую многократную шенгенскую визу с отметкой о въезде (то есть доказательство того, что были в Европе и вернулись домой), а еще — авиабилет из Минска на один из ближайших пяти дней с момента въезда. Если не обращать внимания на мелочи — кажется, что Беларусь становится открытой страной в противовес закрывающей двери и окна России.

Да, только кажется, — и да, в противовес.

Для России, с которой у Беларуси нет границы, это создает кучу дополнительных проблем. Она больше не сможет контролировать поток въезжающих иностранцев.

Раньше все было наоборот, и чаще всего отсутствие границ использовалось израильтянами. Многие из тех, кто хотел приехать в Беларусь навестить родственников, но не хотел тратить деньги на визу и время в белорусском посольстве, летели в Москву, пользуясь безвизовым режимом России и Израиля, садились в любой поезд на Белорусском вокзале и спокойно без виз приезжали в Минск. Более того, иностранцы, которые были в Беларуси нежелательными персонами, но могли въехать в Россию, при необходимости нелегально просачивались в Минск через Москву. Зато теперь все будет наоборот: въехать в Россию можно будет через белорусский безвизовый канал. Пять дней, чтобы съездить и вернуться к обратному рейсу, — более чем достаточно. От Минска до Москвы — 700 километров, одна ночь поездом и полное отсутствие пограничного контроля и миграционных карт.

Кажется, на молодежном сленге это называется «трабл». Так вот, Минск создал Москве очень большой «трабл». В ответ можно разве что закрывать границу с Беларусью, чтобы восстановить контроль над въездным потоком. Но тогда придется ликвидировать и все союзные договоренности. Или простить долг почти в полмиллиарда долларов и согласиться на условия пока еще союзника. Нет, все-таки «трабл» — слово слишком иностранное. Лучше по-русски: вилы.

Ирина Халип, “Новая газета”