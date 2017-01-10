Ученые создали материал в 10 раз прочнее стали 1 10.01.2017, 16:28

Макромодели конструкций ученые печатали на 3D-принтере и испытывали под промышленным прессом.

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали на основе графена материал, который намного легче стали, но в 10 раз прочнее нее. Это достигается не только благодаря углеродному материалу, но и пористой структуре в виде губки. Ученые подчеркивают, что форма имеет превалирующее значение. А это значит, что подобные крепкие и легкие конструкции можно делать из различного исходного материала, пишет onliner.by.

Макромодели конструкций ученые печатали на 3D-принтере и испытывали под промышленным прессом, который с трудом их давил. Эта геометрия может применяться в строительстве мостов, которые станут не только легче, но и крепче. К тому же пористая конструкция может найти применение в системах фильтрации воздуха и воды.