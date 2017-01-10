The New York Times: США добавили в «черный список» близкого соратника Путина 4 10.01.2017, 16:33

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Александр Бастрыкин

Фото: РИА «Новости»

В «черный список» за нарушения прав человека попали еще пять россиян.

«Администрация Обамы добавила в американский «черный список» пятерых россиян (в том числе главу Следственного комитета России, являющегося близким соратником президента Владимира В.Путина) за нарушения прав человека, - сообщает Марк Лэндлер в The New York Times (перевод – inopressa.ru). - Это предостережение избранному президенту Дональду Трампу, обещавшему добиться потепления в отношениях с Россией, менее чем за две недели до вступления в должность».

«Санкции, объявленные в понедельник министерством финансов, не имеют отношения к обвинениям России во взломах компьютеров во время выборов американского президента, по данным высокопоставленного чиновника администрации. Однако они имеют символическое значение в этот напряженный момент, так как, по-видимому, являются последней мерой, которую США открыто примут против России до перехода власти в Вашингтоне», - говорится в статье.

«Самое громкое имя, добавленное к списку, - Александр Бастрыкин, подчиняющийся непосредственно Путину и осуществляющий политические расследования по его поручению. По словам чиновников, Бастрыкин был замешан в деле Сергея Магнитского - адвоката, умершего в заключении при туманных обстоятельствах в ноябре 2009 года. Его именем назван «Закон Магнитского», - напоминает автор.

«Добавление нескольких новых имен к списку лиц, на которых наложены санкции, подает определенные сигналы, - полагает Дэвид Крамер, старший директор по правам человека и демократии в Институте международного лидерства им.Маккейна. - Уходящая администрация дает понять, что по-прежнему готова применять «Закон Магнитского» и надеется, что следующая администрация продолжит ее политику».

Помимо Бастрыкина, к списку добавлены Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, по словам британской разведки, отравившие Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, а также Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин - чиновники более низкого уровня, замешанные в сокрытии обстоятельств смерти Магнитского.