Упрощены условия для поступления в ПТУ и техникумы 2 10.01.2017, 16:35

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В Беларуси упрощены условия для поступления в ссузы выпускников 9-х и 11-х классов.

Об этом сообщил журналистам начальник управления профессионального образования министра образования Александр Лашук, передает БелТА.

Александр Лашук отметил, что правила приема в учреждения среднего специального образования (колледжи, техникумы, училища) изменились незначительно. Что касается 9-классников и 11-классников, то для них упрощены некоторые условия.

Ранее в отношении них распространялось ограничение - нужно было иметь минимум 4 балла по русскому (белорусскому) языку и профильному предмету. Сейчас ограничение в отношении русского (белорусского) языка снято.

Нововведение распространяется на выпускников 9-х классов, которые будут поступать на специальности, конкурс по которым в прошлом году составил 3 и более человек на место, а также на 11-классников при поступлении на специальности с конкурсом в 2016-м - 1,5 и менее человека на место.