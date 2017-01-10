Председатель Рады БНР: Белорусский народ никогда не подчинится диктатуре 1 10.01.2017, 16:47

8,882

В январе 1926 года третий глава Рады БНР Петр Кречевский опубликовал манифест «Покліч».

В своей статье, ставшей программной для белорусского национального возрождения в 1920-х, Петр Кречевский отвечает на аргументы противников суверенитета белорусского государства.

Описанная в статье информационная война против белорусов во многом напоминают сегодняшнюю ситуацию, а некоторые тезисы третьего руководителя Белорусской Народной Республики, опубликованные на сайте Рады БНР, актуальны и поныне.

«С беспримерной в истории народов смелостью Белорусский Народ ведет борьбу за свое освобождение от чужеземной неволи.

Чтобы уменьшить значение нашей борьбы за свободное слово, за родную школу, за язык и свою политическую и хозяйственно-экономическую жизнь, наши враги ежедневно пользуются своей и зарубежной прессой, чтобы доказать миру, что это бандитизм, а не великая и героическая борьба народа за свою свободу», - писал Кречевский в далеком 1926 году.

«Однако, без помощи каких-то иностранных сил, Белорусский Народ объявил себя суверенным хозяином Беларуси и актом 25 марта 1918 года закрепил свое независимое государство. Даже советская Беларусь не осмеливается отрицать юридическо-правовой стороны этого акта, но, признавая не право, а силу, навязывает белорусам празднование «коммунистической независимости» 1 января 1919 года», - описывает Кречевский ситуацию, напоминающий отношение теперешних властей к историческим датам белорусской Независимости.

«Разум и уважение, с которым Белорусский Народ относился к своему государству, как в прошлом - Белорусско-Литовскому государству (ВКЛ), так и сейчас – к Белорусской Народной Республике, а также творческая воля всего Белорусского Народа, демократического по существу и твердого в своем «я», - все это говорит о правильности его пути к независимости.

Мы верим, что традиционно и исторически выращенный на праве и справедливости Белорусский Народ никогда не подчинится силе диктатуры, как активно, так и ненасильственно будет бороться за свое право на полное народовластие.

Мы не пользуемся демагогией и не призывают к тому, чего не можем дать. Наш путь - путь правды. На ложь народу и за зов его к «всемирного счастья пролетариата» мы не пойдем.

Нужно упорядочить свою жизнь, нужно Белорусский Народ сделать хозяином на своей земле в первую очередь, а потом уже помогать и другим народам в целях общечеловеческого счастья.

Президиум Рады Белорусского Народной Республики стоит на страже этих интересов», - написал Петр Кречевский.

«Дальнейшая работа, как наша за границей, так и всего белорусского народа на Родине, должна сбросить господство чужаков и дать независимость Белорусскому Народу на всей этнографической Беларуси, где он является большинством. Против силы мы ставим идею, против насилия – протест», - так определил задачи и методы белорусских патриотов еще в 1926 году председатель Рады БНР.