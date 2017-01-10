Минобороны РФ: Причина крушения Ту-154 еще не установлена 2 10.01.2017, 17:49

Фото: ТАСС

В Минобороны опровергли информацию Life о том, что причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем установлены.

Министерство обороны России считает недопустимым «выдумывать какие-то выводы» по крушению Ту-154 над Черным морем до завершения официального расследования. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает РБК.

Так генерал-майор прокомментировал публикацию портала Life о выводах о причинах авиакатастрофы.

По словам Конашенкова, опубликованные Life сведения являются «абсолютным бредом и выдумкой издания». Представитель Минобороны отметил, что комиссия по расследованию авиакатастрофы продолжает работу. «Считаем недопустимым и аморальным пытаться, как Lifenews, голословно обвинять кого-то и выдумывать какие-то «выводы» до завершения расследования», — сказал Конашенков.

Ранее во вторник Life опубликовал статью под названием «Загадка крушения Ту-154 раскрыта». В ней говорилось, что эксперты Минобороны пришли к выводу, что самолет Ту-154 разбился над Черным морем из-за ошибки второго пилота, который якобы перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Кроме того, самолет был перегружен и ему «не хватило высоты для спасительного маневра», отмечалось в статье. К таким выводам, как утверждает издание, в Минобороны пришли после полной расшифровки «черных ящиков».