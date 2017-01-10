В детском саду Молодечно температура до 13 градусов 4 10.01.2017, 17:01

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В детском саду отказываются говорить с журналистами, чиновники в разъездах и не торопятся.

У жительницы Молодечно Александры Погудо 29 декабря заболела дочь Камила. Девочке три с половиной года. С начала 2017 года Александра забрала дочь из садика, и теперь папа берет ее с собой на работу, в офис на рынке. Там теплее, чем в садике, пишет сайт kraj.by. Детский сад № 28 находится в Молодечно на улице Мира, 6а.

— Моя Камила — в группе на втором этаже садика. Градусник там показывает 13 градусов тепла. Воспитатель, чтобы согреть детей, в течение дня выводит их на первый этаж. Там потеплее. Но кушать и спать детям все равно приходится в своей группе, на втором этаже, — рассказывает Александра Погудо.

Александра Погудо говорит, что хождение туда-сюда — стресс для детей. Они плачут.

— Моя Камила заболела, — рассказывает собеседница. — После выздоровления я не хочу возвращать ее в сад. Поэтому муж забирает девочку с собой на работу. В офисе теплей, чем в садике.

У Артема Валько два сына. Старшему Савелию пять лет и три месяца. Он ходит в группу, которая на первом этаже садика. Младшему Всеволоду — три с половиной года, и его группа — на втором, холодном этаже.

— Младшие дети в нашем садике — кочевники, которые спускаются со второго этажа на первый, чтобы погреться. А спать и есть возвращаются к себе на второй этаж. На первом этаже тоже не очень тепло. Но там хотя бы 17 градусов. Родители хотят решить эту проблему. Я звонил начальнику отдела образования, спорта и туризма райисполкома Инне Феликсовне Драпезе. Она сказала, что за один день эту проблему не решить. Мы будем настаивать на решении. Если нужен капитальный ремонт здания садика, пусть его сделают, — рассказывает отец детей.

Журналисты позвонили в детский сад. Там ответили, что никаких комментариев давать не будут, и повесили трубку.

А вот что рассказывает заместитель директора по теплотехническим вопросам предприятия «Молодечненские электросети» Леонид Кузнецов:

— Мы одинаково подаем тепло во все здания города. Претензий конкретно по этому садику к нам не поступало. Я могу предположить, что на втором этаже этого здания тепло не сохраняется. Но я не знаю, откуда там «фонит» — из окон или через стены. Это должен выяснить сантехник, который там работает.

Леонид Кузнецов предлагает родителям детей обратиться к заведующей садиком или в отдел образования. Если будет необходимо, работник электросетей с тепловизором установит причину утечки тепла.

В приемной Инны Драпезы сообщили, что Инна Феликсовна 10 и 11 января находится в командировке.

Артем Валько и Александра Погудо намерены добиваться, чтобы в садике № 28 потеплело.