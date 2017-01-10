Количество стран с «безвизовым» въездом в Беларусь может увеличиться 2 10.01.2017, 17:08

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На данный момент без получения визы в страну могут въехать иностранцы из 80 стран.

Министерство иностранных дел не исключает возможности расширения перечня стран, граждане которых смогут въезжать в Беларусь без визы на пять дней. Об этом заявил сегодня на брифинге в пресс-центре БелТА начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Игорь Фисенко. В настоящее время в этот перечень входит 80 государств.

Вместе с тем исходя из практики применения указа будут сделаны выводы о эффективности принятой меры и возможности ее дальнейшего развития, подчеркнул Фисенко.

«Что касается развития этого перечня стран, то, конечно, это возможно. В первую очередь мы будем отвечать взаимностью на подобные меры со стороны других государств, а также с учетом того, что международные отношения развиваются и наши двусторонние отношения с иностранными государствами развиваются, появляются новые партнеры, естественно, они могут включаться в перечень по мере развития отношений», - сказал он.

При этом расширение безвизового порядка въезда в Беларусь возможно в будущем не только путем дополнения указанного перечня, но и добавления новых пунктов пропуска, на которые будет распространяться принимаемая мера, а также увеличения сроков пребывания въезжающих граждан. Начальник главного консульского управления МИД также прокомментировал критерии, по которым был сформирован перечень. По его словам, в него вошли прежде всего основные партнеры Беларуси, и не только торговые. Были приняты во внимание туристические потоки, а также развитие бизнес-партнерства с другими государствами.

«Кроме того, учтен и фактор взаимности. Если вы обратите внимание на то, какие страны уже предоставляют Беларуси безвизовый въезд, то практически все они содержатся в перечне. Они когда-то пошли нам навстречу, и мы отвечаем им взаимностью», - подытожил он.

Напомним, ранее Лукашенко подписал указ, которым устанавливается безвизовый порядок въезда на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт «Минск» для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь ЕС, а также на Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

В России уже высказали опасения в связи с введением «безвиза» в Беларуси, аргументировав это тем, что в РФ из Беларуси смогут проникать «вызывающие опасения» личности.