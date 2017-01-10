СМИ узнали о местонахождении крейсера «Адмирал Кузнецов»
- 10.01.2017, 17:12
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Российский злосчастный крейсер удаляется от берегов Сирии.
Российская авианосная группа, в которую входят атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», находится к западу от греческого острова Крит и продолжает удаляться от берегов Сирии, сообщает агентство «Интерфакс».
Приказ авианосной группе вернуться в Североморск 6 января отдал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он поблагодарил личный состав за успешное выполнение поставленных задач и указал совершить переход в «пункт основного базирования».
В тот же день началось свертывание группировки и ее подготовка к переходу в пункт основного базирования.
В группу кораблей кроме «Адмирала Кузнецова» и «Петра Великого» также входили большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», а также суда обеспечения.