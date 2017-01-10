Закономерный итог борьбы со здравым смыслом 1 Анатолий Санотенко

10.01.2017, 17:15

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Анатолий Санотенко

Нарушение «законов экономики» приводит к «высшей мере» ответственности – экономическому краху.

Жители страны «проедают» свои «стратегические запасы».

Как следует из статистических данных Национального банка, в 2016 г. населением страны было продано наличной и безналичной валюты на 7,617 млрд. (в долларовом эквиваленте). А куплено – на 5,723 млрд. долларов.

Разница составила 1 миллиард 894 миллиона долларов.

Иными словами – как и было понятно с самого начала кризисных явлений, – белорусы стали «проедать» свои запасы, поскольку текущих доходов им уже не хватает. А – в каких-то случаях – их, этих доходов, вообще уже нет: отправили на пенсию (тем более, если без выработки страхового стажа), сократили, закрылось предприятие, обанкротилась фирма и т. д.

Предположительно, на руках у населения до этого находилось 4 до 7 млрд. долларов (в долларовом эквиваленте); еще несколько миллиардов – на валютных вкладах. Поскольку ситуация в экономике (которая вступила не во временный, а именно в «системный» кризис) не улучшается, и не улучшится в ближайшие годы, можно прогнозировать (учитывая вышеприведенную информацию), что за два-три следующих года белорусы потратят все свои валютные накопления. И станут самим нищим населением в Европе. «Соревнуясь» в этом «статусе» с африканскими странами.

Таким будет закономерный итог 22-летних «препирательств» руководства страны со здравым смыслом, экономической логикой и такими же законами.

И если нарушения Конституции, а также прочего законодательства в отношении прав человека (как «им» кажется) обходилось без видимых катастрофических последствий для экономики страны, то нарушение уже самих «законов экономики» со временем приводит к «высшей мере» ответственности – экономическому краху.

В общем, что строили, то и построили.

Анатолий Санотенко, belaruspartisan.org