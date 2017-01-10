Астероид размером с 10-этажный дом пролетел рядом с Землей 2 10.01.2017, 17:28

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Астероид заметили исследователи из Университета Аризоны.

В понедельник в пугающей близости от Земли пролетел астероид длиной от 15 до 34 метров. Заметили его только в субботу, когда тот на скорости 16 км/с подкрадывался к нашей планете. Ученые рассчитали, что, войдя в атмосферу, объект 2017 AG13 взорвался бы наподобие ядерной бомбы в десятки раз мощнее той, что сбросили на Хиросиму.

Но так как взрыв произошел бы на высоте около 16 км, то последствия не были бы столь катастрофическими. Просто люди на поверхности услышали бы звук, по громкости сравнимый с шумом интенсивного дорожного движения. Такое случается в атмосфере Земли раз в примерно 150 лет.

Заметили 2017 AG13 исследователи из Университета Аризоны. Они отметили, что расстояние от астероида до Земли в ближайшей точке было равно половине дистанции от нашей планеты до Луны. Business Insider (перевод – onliner.by) пишет, что около 38 подобных сближений уже наблюдались в этом месяце.