Кремль «устал» от США, весь мир — от Кремля 2 Александр Рыклин, ej.ru

10.01.2017, 17:32

Александр Рыклин

Реакция Москвы на доклад ЦРУ была легко предсказуема. Другое дело — кому она сегодня интересна?

Доклад ЦРУ о попытках российских государственных структур оказать влияние на ход избирательного процесса в США — по-прежнему одна из главных мировых новостей. И поскольку заинтересованная аудитория с содержательной частью документа уже ознакомлена достаточно подробно, теперь наибольший интерес представляет реакция на разоблачительный доклад со стороны отдельных важных персон и целых государственных институтов.

Похоже, закрытая часть доклада ЦРУ не оставила Дональду Трампу возможностей для маневра. Правда, сам он пока хранит молчание, но один из его помощников уже рассказал журналистам, что его босс «согласился с выводами спецслужб». В этой связи сразу возникает вопрос, окажется ли свежая инициатива ряда сенаторов о новых «всеобъемлющих санкциях против Москвы» неприемлемой для недавно избранного президента США? Ведь если Дональд Трамп, который до сих пор отрицал саму возможность России влиять на процедуру выборов в США, а сегодня под грузом доказательств вынужден изменить свою точку зрения, то логично предположить, что теперь он не станет противиться усилению давления на Россию. Особенно если в ближайшее время подтвердится информация о том, что киберактивность хакеров из ГРУ распространялась отнюдь не только на США. В понедельник немецкая разведка выступила с заявлением, что, по ее данным, хакерские атаки со стороны России были предприняты и против ряда европейских стран с целью повлиять там на ход голосования во время выборов.

Изменение позиции Дональда Трампа имеет для руководителей России абсолютно принципиальное значение. Их расчет изначально строился на предположении, что Трампу будет невыгодно признавать выводы своих разведчиков. Однако те, похоже, Кремль переиграли — в докладе нет ни слова о том, насколько российские кибератаки повлияли на исход голосования. То есть избрание Трампа под сомнение не ставится, в принципе. Что, в свою очередь, развязывает ему руки.

Понятное дело, Москва категорически отрицает любые попытки влияния на избирательные процедуры хоть в США, хоть в любой другой стране мира. Сегодня в качестве дежурной выбрана поза высокомерного презрительного фырканья через губу. «У нас тут наблюдается серьезная усталость», — цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова… И далее: «Абсолютно не подкрепленные ничем голословные обвинения звучат на достаточно любительском эмоциональном уровне, который вряд ли, наверное, применим к высокопрофессиональной работе высококлассных спецслужб».

Реакция Москвы на доклад ЦРУ была легко предсказуема. Другое дело — кому она сегодня интересна? Разве «усталость» кремлевцев может иметь какие бы то ни было внешнеполитические последствия? Может, в Вашингтоне или в европейских столицах решат изменить свое отношение к проблеме на том основании, что в Кремле «устали».

Представляете себе Меркель, которая говорит Олланду: а давайте все же смягчим санкции в отношении России, а то они там уже падают от усталости? Я — с трудом…

Александр Рыклин, ej.ru