Под Городком раненая рысь пришла за помощью к людям 6 10.01.2017, 17:32

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Сейчас животное спасают в Витебском зоопарке.

Раненая и истощенная рысь пришла за помощью к людям в Городокском районе, сообщила БелТА директор Витебского зоопарка Ирина Орлова.

"Самке рыси около 8 месяцев. К нам ее привезли работники Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Раненую и истощенную лесную кошку обнаружила утром жительница деревни Веремеевка во дворе своего дома. Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало", - пояснила Ирина Орлова.

Визуальный осмотр показал перелом задней лапки, другие повреждения установить пока трудно - рысь слишком слаба и обезвожена.

"Сейчас мы просто пытаемся восстановить ее организм с помощью ветврачей зоопарка. Только недавно рысь начала реагировать, тихо рычать. Чтобы не травмировать больше, оставили ее в моем кабинете. Дальше будем действовать в зависимости от состояния животного", - добавила Ирина Орлова.