закрыть
10 января 2017, вторник, 18:44
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Под Городком раненая рысь пришла за помощью к людям

6
  • 10.01.2017, 17:32
Архивное фото wildportal.ru

Сейчас животное спасают в Витебском зоопарке.

Раненая и истощенная рысь пришла за помощью к людям в Городокском районе, сообщила БелТА директор Витебского зоопарка Ирина Орлова.

"Самке рыси около 8 месяцев. К нам ее привезли работники Городокской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Раненую и истощенную лесную кошку обнаружила утром жительница деревни Веремеевка во дворе своего дома. Животное с трудом передвигалось и жалобно мяукало", - пояснила Ирина Орлова.

Визуальный осмотр показал перелом задней лапки, другие повреждения установить пока трудно - рысь слишком слаба и обезвожена.

"Сейчас мы просто пытаемся восстановить ее организм с помощью ветврачей зоопарка. Только недавно рысь начала реагировать, тихо рычать. Чтобы не травмировать больше, оставили ее в моем кабинете. Дальше будем действовать в зависимости от состояния животного", - добавила Ирина Орлова.


Мнение

Коротко о выборе реальности
Коротко о выборе реальности Лев Рубинштейн
Маніфест беларуса
Маніфест беларуса Зьміцер Дрозд
Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле