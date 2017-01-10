Самые важные вопросы и ответы о 5-дневном безвизовом режиме 10.01.2017, 17:59

Пятидневный безвизовый режим может начать действовать уже 11 февраля.

9 января Лукашенко подписал указ №8, который сделал возможным безвизовое посещение нашей страны для граждан аж 80 стран, в том числе 39 европейских и США. Пока попасть в Беларусь без визы можно только на 5 дней и исключительно через Национальный аэропорт. «Еврорадио» разбираемт важные нюансы документа.

Когда он начнет действовать?

Через месяц после опубликования. Как рассказали в Национальном центре правовой информации, текст указа №8 там еще не получили. "Пока мы не имеем официального текста документа, ждем письмо из администрации. Вероятно, он придет сегодня во второй половине дня. И если все будет нормально, то 11 января текст документа будет опубликован на нашем портале", - говорят в ведомстве. Таким образом, пятидневный безвизовый режим может начать действовать уже 11 февраля.

Каким образом будут фиксировать время?

В Национальном аэропорту для этого предусмотрена автоматическая система. Она фиксирует и запоминает время приезда в нашу страну каждого иностранца. В спорных моментах количество дней будут сверять вручную по штампах пограничников. При этом важно учитывать, что дни считаются включительно и независимо от часа, когда иностранец прибыл в нашу страну. То есть если кто-то сделает это в 23 часа понедельника, то выехать без проблем сможет не позднее пятницы, несмотря на то, что фактически пробудет в Беларуси только четыре дня.

А что, если иностранец без визы останется дольше?

Штраф, депортация, либо даже пометка в паспорт о запрете на въезд в нашу страну. Все будет зависеть от того, какая причина просрочки, и даже от лица иностранца. То есть планируется индивидуальный подход. Наказание предусмотрено такое же, как в случае просрочки белорусской визы.

И нельзя остаться даже на один день, даже если очень-очень надо?

Если очень-очень нужно, то можно. Но придется убеждать в этом чиновника местных органов по гражданству и миграции. Если они поверят, что остаться дольше в Беларуси иностранцу просто кровь из носу как необходимо, то 5-дневный срок продолжить. Кроме этого он будет продлен в случае болезни и госпитализации. То есть из больницы на носилках в аэропорт вас никто не повезет.

Приехать можно будет только через аэропорт. А выехать?

Также только через него. Прилететь из Берлина в Минск, а потом сесть на поезд Минск - Берлин не получится. Паспорта есть не у всех иностранцев, многие имеют только так называемые ID-карты.

Придется сделать паспорта, без визы можно приехать только имея такой документ. ID-карты пока наши пограничники не признают. Нельзя также забывать обязательное наличие медицинской страховки и денег (20 евро на каждый день пребывания в Беларуси)

А что с "черными списками" невъездных? Раньше им не давали визы, а теперь отпустят?

Вряд ли. Руководитель управления пограничного контроля Госпогранкомитета сообщил, что если иностранцу по каким-то причинам запрещен въезд в нашу страну и раньше ему просто не давали визу, то теперь будут заворачивать в аэропорту. При этом чиновник не смог сказать, как заранее узнать о включении в такой список.