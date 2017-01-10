Василий Шлындиков: Суд над Муравьевым — «привет» всем инвесторам 1 10.01.2017, 18:16

Александр Муравьев

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После суда над владельцем «Мотовело» вряд ли кто-то захочет инвестировать в Беларусь.

Бывший генеральный директор предприятия «Амкодор» Василий Шлындиков рассказал «Радыё Рацыя» о том, как власти «повышают» инвестиционную привлекательность страны.

30 января в суде Фрунзенского района столицы будет вынесен приговор бизнесмену Александру Муравьеву. Прокурор потребовал для владельца ОАО «Мотовело» и стеклозавода «Елизово» 12 лет заключения с конфискацией имущества — за мошенничество, уклонение от налогов и содействие в преступлении. Муравьев с самого начала не признал свою вину.

— Такого абсурдного обвинения я уже давно не видел. Это просто абсурд! Человека, который вложил (по сути — закопал) в бывшее государственное предприятие 20 миллионов долларов, еще хотят посадить в тюрьму на 12 лет. Такое даже придумать сложно! В любом независимом суде эти обвинения рассыпались бы, а перед человеком извинились и дали бы компенсацию за то время, что он провел за решеткой.

Но это не про нас. А еще это дело показало, что те, кто его организовал, либо абсолютно необразованные с точки зрения хозяйственного права люди, либо с особыми человеческими качествами. После революции 17-го года тоже появились товарищи, которые с радостью «стучали» на коллег, соседей и близких, когда видели, что те по каким параметрам лучше их. Сегодня правосудие гуманнее — меньше расстреливают. Но ведь это ужас, когда прокурор просит дать 12 лет заключения молодому умному бизнесмену только за то, что он решил инвестировать 20 миллионов долларов в предприятие, но не все у него получилось.

— Получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, власти приглашают в страну инвесторов, рассказывая о чудесных условия для работы, а с другой — происходят такие суды над инвесторами…

— Иногда мне кажется, что запустили какую-то программу на уничтожение в Беларуси бизнес-элиты. По сути, наносится большой ущерб экономике страны. И эта программа работает безупречно — как конвейер. Иногда становится просто страшно. А суд над Муравьевым — «привет» всем инвесторам. После таких судов близко никто не захочет вкладывать сюда деньги, которые в момент можно потерять, а самому отправиться в тюрьму.