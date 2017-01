Минчанам советуют не выходить на улицу 11 10.01.2017, 19:02

В столице смог: концентрация мелких вредных частиц в воздухе превысила норму в 2,5 раза.

Морозы спали, температура за окном уже как стандартно зимняя, но находиться на улице в Минске сложно.

- Уже два дня нечем дышать, - жалуется kp.by минчанка Наталья из Уручья. - Казалось бы, утром воздух должен быть самым чистым, но нет, на улице ощущаю себя в газовой камере. Вечером хочется открыть окно дома, впустить свежий воздух, но его просто нет.

- Все жалобы абсолютно справедливы. Вопреки всем нашим прогнозам о том, что воздух будет чистым, в ближайшие пару дней дышать полной грудью минчанам вряд ли удастся. Я и сама на улицу стараюсь не выходить, - говорит как на духу начальник информационно-аналитического отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Беларуси Богдана Козерук. - Ситуация с воздухом в Минске сейчас неблагоприятная.

- В чем же причина? Смог пришел из соседней Польши, где люди сейчас тоже дышат буквально через раз?

- Скажу так, город в нынешнем смоге мы точно не виним. Все котельные в Минске работают на газу. Одной из причин ухудшения качества воздуха могут быть транспортные пробки, но главной причиной нынешнего смога они точно не являются. Смог, который уже пару дней висит над Минском, принес северный ветер. Но только на Рождество он дал нам практически идеально чистый воздух, а потом притянул дым с окрестностей. В глубинке столбик термометра опустился еще ниже, чем в столице, и люди отапливают дома чем только возможно. По нашей версии, взвесь гари и дыма в Минск пришла именно из глубинки. То есть причина смога такая же, как и в Польше. Люди активно отапливают дома.

- Да, но Минск всегда называли хорошо проветриваемым городом… Почему на этот раз гарь над нами зависла? И насколько грязный воздух сейчас в столице?

- Да, Минск действительно хорошо продувается, и ситуации, когда мы начинаем беспокоиться за качество воздуха, случаются довольно редко, - говорит Богдана Козерук. - Но сейчас погода практически безветренная. Дыму некуда деться.

Максимальная концентрация вредных частиц в воздухе уже превысила предельно допустимую концентрацию (ПДК). Ситуация изменяется каждые полчаса, загрязнения фиксируются волнообразно. Буквально в обед концентрация мелких вредных частиц в воздухе превысила ПДК в 2,5 раза, хотя для нас даже показатель 1,1 уже непривычный. Тем более при такой идеальной для воздуха погоде, как сейчас.

- Где сейчас самый грязный воздух в столице?

- Превышение ПДК в 2,5 раза зафиксировала наша станция в Уручье. Но уже поступают жалобы и из Фрунзенского, и из других районов столицы.

- Когда ситуация изменится?

- Спасением может стать только ветер. Его - шквалистый - вместе с метелями нам обещают в четверг. Все исчезнет, как и не бывало. Надо перетерпеть. А пока надо следить за самочувствием и беречь себя. Лично я на улицу не пойду. Несмотря на то, что сегодня взвесь над городом визуально меньше, уровень загрязнения вырос.

В том, что это действительно так, можно убедиться, зайдя на сайт rad.org.by. Ситуация о загрязненности воздуха там обновляется в режиме реального времени. Так, например, по данным столичной станции по улице Героев 120-й дивизии, 15, концентрация в воздухе NO на 13.20 составляла 2.87 ПДК, а NO2 - 1.76 ПДК. NO и NO2 - это оксиды азота. NO считается сильным ядом, который оказывает влияние на центральную нервную систему, может привести к поражению крови за счет связывания гемоглобина. NO2 также проявляет высокую токсичность, может спровоцировать раздражение дыхательных органов.

- Это не самый страшный показатель, были ситуации, когда мы фиксировали и по 3, и по 5 ПДК, - успокаивают экологи. Паниковать не надо, но соблюдать меры предосторожности никому не помешает.

Компетентно

Астматикам на улицу лучше не выходить!

- Смог раздражает дыхательные пути. Особенно он опасен для астматиков. Вредные вещества, которые попадают в бронхи, могут вызвать обострение бронхиальной астмы. Может ухудшиться самочувствие и у людей с хроническим бронхитом, ларингитом или фарингитом, - пояснили в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи. - Поэтому на улицу в смог лучше не выходить. А если очень нужно, надевайте медицинскую маску либо закрывайте нос и рот шарфом и дышите через него. Избегайте низменных районов города, там концентрация вредных веществ в воздухе самая большая. Например, в районе Немиги.

Топ-5 советов от медиков, как вести себя в условиях смога

1. Пейте много жидкости, старайтесь не открывать форточки.

2. Чаще мойте квартиру! Влажная уборка делает воздух чище.

3. Ешьте больше ярких овощей и фруктов, это отличные антиоксиданты, а их клетчатка поможет очистить организм от вредных веществ, поступающих с выбросами.

4. Откажитесь от алкоголя, пива и курения, они могут спровоцировать развитие острых и хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

5. Чтобы снизить токсическое воздействие смога, принимайте поливитамины (если нет противопоказаний), чаще промывайте нос и горло. На случай если ситуация с воздухом усугубится, можно пить отхаркивающие средства на основе мукалтина, либселен (защищает от отравлений свинцом, кадмием, ртутью, табачным дымом и выхлопными газами). Если самочувствие резко ухудшится - не откладывая вызывать врача.