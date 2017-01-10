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Новый хит от автора популярной Pen Pineapple Apple Pen покорил сеть

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  • 10.01.2017, 19:00
  • 13,538

Ролик собрал всего за два дня более 2,7 миллионов просмотров.

Ди-джей Пико-Таро, который прославился песней "Pen-Pineapple-Apple-Pen", представил новую композицию "I like OJ" ("Я люблю апельсиновый сок").

Соответствующий клип появился на YouTube.

Ролик собрал всего за два дня более 2,7 миллионов просмотров.

Ролик с песней The Story Of Pen Pineapple Apple Pen в первые же дни после публикации набрал более 31 миллиона просмотров и 650 тысяч комментариев.


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