Зять Трампа официально назначен старшим советником Белого дома

Зять Трампа официально назначен старшим советником Белого дома5
- 10.01.2017, 19:10
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Джаред Кушнер, чьи корни происходят из Беларуси, занял государственный пост в США.
Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер назначен старшим советником президента США, передает ВВС.
Демократы немедленно указали на то, что это нарушает закон, является непотизмом и создает конфликт интересов.
Однако юристы Трампа считают, что Кушнер выполнил все законные требования и может занять государственный пост.
Напомним, что родственники зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера родом из Новогрудка. Семья Кушнер спаслась в войну благодаря побегу из гетто и партизанскому отряду братьев Бельских.
О белорусской истории своих предков Джаред Кушнер публично рассказал предвыборным летом в статье, опубликованной в его газете New York Observer.