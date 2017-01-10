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Зять Трампа официально назначен старшим советником Белого дома

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  • 10.01.2017, 19:10
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Джаред Кушнер, чьи корни происходят из Беларуси, занял государственный пост в США.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер назначен старшим советником президента США, передает ВВС.

Демократы немедленно указали на то, что это нарушает закон, является непотизмом и создает конфликт интересов.

Однако юристы Трампа считают, что Кушнер выполнил все законные требования и может занять государственный пост.

Напомним, что родственники зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера родом из Новогрудка. Семья Кушнер спаслась в войну благодаря побегу из гетто и партизанскому отряду братьев Бельских.

О белорусской истории своих предков Джаред Кушнер публично рассказал предвыборным летом в статье, опубликованной в его газете New York Observer.


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