Креативные методы борьбы за места на парковке и тротуаре 1 10.01.2017, 19:26

Проблема с парковкой в Минске рождает свежие решения у тех, кто борется за идею.

Одним нужно где-то оставить машину, другие хотят свободно ходить по тротуару. И те и другие предпочитают не попадаться друг другу на глаза, и поэтому изобретают креативные способы коммуникации. Оставить послание на мусорном пакете или составить письмо с прейскурантом штрафов — чего только не выдумают люди, пишет onliner.by.

Житель Минска при помощи бетонных конструкций пытался не допустить фактов парковки на тротуарах. Какое-то время получалось, но потом полусферы и бордюрные камни отнесли на свалку.

— Хотят люди жить в свинарнике — пожалуйста, — сказал минчанин. — Буду звонить в ГАИ, принципиально.

Также он составил письма, где приводит размеры штрафов и предлагает возможные решения проблемы с дефицитом парковочных мест.

Во дворе по улице Бурдейного проблема обратная. Кто-то расставил на проезжей части мешки с мусором и прикрепил послание: «Просьба машины не ставить до 20:00».

— Первый раз такое в нашем дворе вижу, — рассказал житель столицы. — Двор у нас маленький, расположен кругом. Машины, разумеется, паркуются вдоль края проезжей части.

Дверь на фотографии, по словам минчанина, это задний вход в магазин.

— Я думаю, эти пакеты оставили, чтобы грузовики могли приехать на разгрузку. Они, правда, когда становятся — перегораживают практически весь проезд, — добавил он.

На улице Водолажского сегодня возник конфликт. Водитель грузовика двигался по тротуару, навстречу шли люди. Далее рассказывает читатель Алексей.

— Шли по тротуару с маленьким ребенком в коляске. Навстречу ехал грузовой автомобиль. Водитель, вместо того чтобы остановиться и дать пройти людям, резко заехал на тротуар и начал махать руками в окно, чтобы мы отошли в строну. Но куда отходить? Справа — проезжая часть, а слева — замерзший снег, — отметил пользователь. — Водитель, открыв окно, сказал, что он делает добро — посыпает дорогу песком. А нам куда деваться?

Водитель и пешеходы в результате остались недовольны друг другом. Один поехал дальше, другие написали жалобу в организацию, за которой этот грузовик числится.

Хитрость водителя этого Volkswagen в том, что он ничего не выдумывал, а просто припарковался на тротуаре возле пешеходного перехода.

— Вчера около 17:00 переходил дорогу на улице Казинца. Водитель Volkswagen заехал на тротуар, припарковался и пошел в магазин. Около магазина есть парковка, там было где оставить машину, — рассказал читатель Дмитрий.