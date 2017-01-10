Гибридная агрессия Путина Илья Яшин, «Эхо Москвы»

10.01.2017, 19:33

Путин настолько увлекся играми в войну и «геополитическое соперничество», что у РФ вообще не осталось союзников в мире.

Многие смирились с мыслью, что война с Украиной вроде как закончилась. На территории Донбасса иногда стреляют, но мирные соглашения худо-бедно заключены и война осталась позади. На самом деле, война продолжается — причем не только на территориях, подконтрольных сепаратистам, но и в самом Киеве. Путин прилагает большие усилия, чтобы вернуть Украину под контроль Кремля. Для этого он использует методы «гибридной агрессии» — пропаганду, провокации, коррумпирование местных политиков.

Ключевым союзником в Кремля в расшатывании ситуации в Киеве стали местные олигархи, бизнес которых был вплетен в государственную структуру еще со времен Януковича. Эти олигархи, как и Путин, заинтересованы в погружении Украины в хаос. Первым это надо, чтобы восстановить свои позиции. Путину это надо — чтобы вернуть контроль над соседней страной, приведя к власти лояльных политиков.

Всё это не шутки. Путин настолько увлекся играми в войну и «геополитическое соперничество», что у России вообще не осталось союзников в мире. Нашу страну стали воспринимать как агрессивную и непредсказуемую державу, от которой постоянно стоит ждать угроз. Такие страны, как показывает история, часто плохо заканчивают — если их невменяемых лидеров вовремя не остановить (причем остановить должен сам народ России — это в наших общих интересах).

За время новогодних праздников я подготовил аналитический обзор, посвященный «гибридной агрессии» Путина, с помощью которой он пытается прибрать к рукам Украину. Почитайте.

Илья Яшин, «Эхо Москвы»