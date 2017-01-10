Минское метро вновь может заговорить по-английски 7 10.01.2017, 19:52

Последний раз английский язык в столичном метрополитене звучал в мае 2014 года.

На брифинге в Минске заместитель директора Департамента по туризму Минспорта Виталий Грицевич сообщил, что в Министерстве спорта ожидают увеличения количества туристов на 20% в связи с принятием Указа №8. Чиновник также сообщил, что в первую очередь ожидается увеличение количества туристов из Европы, Северной Америки и стран Персидского залива, передает «Еврорадио».

В ответ на вопрос о том, что планирует сделать Минспорта для улучшения условий для иностранных туристов в Беларуси, Грицевич сослался на опыт Чемпионата мира по хоккею. Вероятно, в минском метро снова появятся объявления на английском языке, будут разработаны новые туристические маршруты по Беларуси и сделаны другие шаги.

Английский язык в столичном метрополитене звучал в мае 2014 года, когда в Беларуси проходил чемпионат мира по хоккею. Через какое-то время от этой практики отказались. Метрополитен тогда объяснял, что объявления на двух языках мешают графику движения поездов.