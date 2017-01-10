Uber отказался везти пожилого мужчину в 20-градусный мороз 4 10.01.2017, 20:13

Семейная пара решила помочь пожилому мужчине, который плохо себя чувствовал, однако водитель такси отказался его везти.

В воскресенье, 8 января, в разгар морозов семейная пара заметила пожилого мужчину, который стоял на выходе из подземного перехода возле ГУМа. Он плохо себя чувствовал, поэтому пара решила помочь ему и вызвала Uber, чтобы дедушка поскорее доехал домой. Но затея не вышла: водитель отказался везти его. Об этом пишет оnliner.by.

«Старик выглядел не очень: лицо бледное, одет тоже в довольно старые вещи. Я подошел к нему и спросил, почему он здесь стоит. Мужчина ответил, что ходил в магазин, а когда поднимался по лестнице, ему стало плохо», — рассказал минчанин Василий, который хотел помочь дедушке.

По его словам, водитель Uber приехал, посмотрел, что дедушка плохо одет, и сказал: «Я заказ брать не буду, вы мне салон испортите». Василий согласен, что одежда на старике была «не последнего сезона», но при этом она не была грязной. «Я предложил водителю в этом убедиться. Однако тот даже не вышел из салона, просто закрыл окно и уехал», — возмущался мужчина.

В итоге семейная пара подвезла пожилого мужчину на маршрутке, затем его проводил до дома молодой человек по имени Максим, который также был свидетелем ситуации. Он подтверждает, что одежда дедушки не была грязной. «Просто старый человек — ему 92 года, вряд ли в таком возрасте люди пристально следят за своим внешним видом. Дедушка живет неподалеку, на проспекте Независимости. Сам бы он не дошел: я взялся нести его пакет из магазина, так ему стало немного полегче. А так он с большим трудом двигался», — рассказал Максим.

Супруга Василия направила обращение в техническую поддержку сервиса Uber, в котором рассказала о произошедшем. Ей пришел ответ с извинениями от имени компании. Клиента заверили, что в отношении водителя будут приняты все необходимые меры: от него потребовали письменное объяснение, а также направили на дополнительное обучение, после прохождения которого он сможет вернуться к работе в Uber.

Василий утверждает, что за несостоявшуюся поездку с его карточки были списаны деньги, как за отмену услуги. Он намерен добиваться возмещения этой суммы.

В Uber, в свою очередь, рассказали: если возникает проблемная ситуация, с водителем проводится разъяснительная беседа. В некоторых случаях его приглашают в Центр поддержки для личной беседы. Там водителю напоминают правила, рассматривают конкретную ситуацию с просмотром видео и других материалов.

В целом, водители Uber имеют право отказать клиенту в поездке. Например, если пассажир находится в неадекватном состоянии, или хочет сесть с крупным животным, которое не находится в переноске и не является поводырем. При этом собака-поводырь всегда допускается в автомобиль. Еще одной причина для отказа — если пассажиров больше четырех и они хотят ехать в одном авто.