Кибернетическая дивизия 1 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

10.01.2017, 20:22

Антон Орехъ

Кибервойска сейчас поважнее пехоты с пулеметами будут.

Я даже не знаю, что может удивить нас в этой новости. Удивить могут разве что странные опровержения всяких официальных структур, мол, нет у нас никаких кибервойск, не выделяли мы денег, не нанимали людей — да как вы могли подумать! Сенатор Озеров почему-то говорит, что в составе Вооруженных сил России таких войск вовсе нету. Ну, так очень плохо, если нету! Должны быть! И если войск таких мы не имеем, то министра обороны надо гнать сию же секунду! Да и Верховный Главнокомандующий непонятно чем тогда занимается.

Вы сами-то подумайте! Мы живем в эпоху глобального цифрового пространства, когда умные машины успешно заменяют глупых людей. Допустим, рассказы про то, что русские повлияли на выборы в Америке – это чушь, но само вмешательство иностранного государства в вашу жизнь – это угроза. Чего я буду вам тут пересказывать сюжеты второсортных боевиков, но ведь действительно нынче можно успешно врубаться в сети потенциального противника и отрубать системы жизнеобеспечения, нарушать работу транспорта, атаковать инфраструктуру, останавливать атомные станции, запускать атомные бомбы, грабить банки и даже просто брать на себя управление чужим автомобилем. Чтобы нанести противнику безусловный ущерб вовсе не обязательно гнать к чужим берегам дымоходный крейсер с самолетами на палубе – все гораздо проще, эффективнее и дешевле можно сделать, не слезая с кресла в кабинете какого-нибудь майора Краснознаменной кибернетической дивизии.

Такая дивизия нам жизненно необходима, как и любой современной стране. Кибервойска сейчас поважнее пехоты с пулеметами будут. И если наши кибервойска действительно входят в пятерку крупнейших в мире, то это просто соответствует мощи нашей армии, которая со всеми самолетами, кораблями и ракетами тоже как минимум в пятерке. А 300 миллионов долларов, которые якобы тратят на тысячу бойцов невидимого компьютерного фронта – это меньше, чем стоит проклятый стадион в Питере. Так что все нормально, все так, как и должно быть. Меня не перестает удивлять другое. Если у нас такие великолепные военные хакеры и контрхакеры, то почему же гражданская кибернетика такая хилая? По могуществу кибервойск мы в пятерке, а по общей компьютерной мощи входит ли Россия хотя бы в первую сотню?

И ведь все у нас так. Нормальный автомобиль сделать не можем уже лет сто, зато какие прекрасные танки строим! Истребители и бомбардировщики – одни из лучших в мире, а гражданские самолеты… сами знаете, что с ними и как. У нас медицина позорная, но я уверен, что в секретных лабораториях военные медики по части ядов и смертоносных бацилл давно переплюнули всех американцев и японцев. Энергии у нас навалом, смекалки и фантазии. Эти бы таланты и навыки в мирных целях применить бы уже, наконец.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»