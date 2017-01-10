МВД: 25 слушателей БГЭУ из Бангладеш и Сенегала решили «исчезнуть» в ЕС 4 10.01.2017, 20:37

Фото: handsforlifenonprofit.org

Студенты могли использовать учебу в вузе как прикрытие, чтобы потом по «серым» каналам переправиться в страны Евросоюза.

Слушатели Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ) из Бангладеш и Сенегала могли использовать учебу в вузе как прикрытие, чтобы потом по «серым» каналам переправиться в страны Евросоюза, полагают в МВД Беларуси.

«В милиции не исключают, что истинной целью граждан Бангладеш и Сенегала могли быть страны Евросоюза. В последние годы в Беларуси зафиксировано более ста фактов, когда иностранцы используют студенческие каналы для миграции», - сообщил телеканал «ОНТ» во вторник, касаясь темы «исчезновения» слушателей БГЭУ - 24-х граждан Бангладеш и одного сенегальца, передает «Интерфакс».

В телесюжете было отмечено, что группа из 48 человек поступила на факультет довузовского обучения в БГЭУ в прошлом году и сначала в полном составе ходила на занятия. Но за последний месяц экономический университет не досчитался половины слушателей. Не нашли их и по месту проживания, в общежитии.

Как сообщил «ОНТ» начальник отдела по гражданству и миграции Ленинского РУВД Минска Антон Гапоненко, по имеющейся информации, часть студентов-«беглецов» задержана правоохранительными органами Российской Федерации. «Причины убытия (слушателей БГЭУ с места регистрации – ИФ) в настоящее время устанавливаются», - добавил Гапоненко.

В свою очередь проректор по учебной работе БГЭУ Владимир Хмельницкий сказал: «Почему они оставили место регистрации?... Ну, наверное, цели у них (у слушателей – Прим.) были иные, чем те, которые мы предполагали».

«Оставшиеся бангладешцы сейчас исправно посещают занятия, но куда исчезли их земляки, сказать не могут. Их уровень владения русским языком пока крайне низкий. В экономическом университете обучаются студенты из 32 стран, и руководство заявляет, что чрезвычайных ситуаций с иностранцами ранее не происходило», - проинформировал телеканал.