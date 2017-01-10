Китай перенес дату начала войны с Японией на шесть лет назад 10.01.2017, 20:40

В новых китайских учебниках будет указано, что Вторая японо-китайская война длилась 14 лет, а не восемь.

Правительство Китая внесло поправку в учебники истории, согласно которой Вторая японо-китайская война длилась не восемь, а 14 лет, передает ВВС.

Считается, что Вторая японо-китайская война началась 7 июля 1937 года и закончилась 9 сентября 1945 года, одновременно с окончанием Второй мировой войны, когда Япония капитулировала перед войсками антигитлеровской коалиции.

Теперь правительство КНР предлагает считать началом войны Мукденский инцидент 18 сентября 1931 года, когда Квантунская армия вторглась в Маньчжурию.

По данным газеты Beijing News, министерство образования Китая в начале января отправило письма региональным учреждениям с распоряжением до весны внести изменения в учебники истории.

В новых учебниках фраза "восьмилетняя война сопротивления" должна быть заменена на "четырнадцатилетнюю войну сопротивления".

В министерстве объясняют внесение изменений необходимостью укрепить национальный дух. Как передают китайские СМИ, это решение должно подчеркнуть, что Китай был основным полем битвы с нацизмом.

Ранее правительство Китая уже заявляло о необходимости усиления патриотического образования в стране.

Квантунская армия полностью захватила Маньчжурию в 1932 году, после чего между Китаем и Японией время от времени вспыхивали столкновения. Однако полномасштабная война между двумя странами разразилась только в 1937 году, в результате военного конфликта на мосту Лугоуцяо близ Пекина.