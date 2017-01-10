Семья бизнесмена Цыбулина выкупила европейскую долю в РРБ-Банке 10.01.2017, 20:53

Белорусская бизнес-семья теперь владеет 22,25% акций РРБ-Банка.

Как сообщает агентство «Бизнес-новости», до сделки ЕБРР принадлежало 13,91% акций РРБ-Банка, DEG — 8,34% акций.

В настоящее время основными акционерами банка являются Валентин и Елена Цыбулины. Членом совета директоров — их сын Сергей Цыбулин.

ЕБРР купил 25% плюс одна акция РРБ-Банка в октябре 2008 года с целью «укрепить бухгалтерский баланс и запустить согласованную программу институционного строительства» для развития программ по финансированию малого бизнеса.

DEG приобрел 15% акций РРБ-Банка летом 2010 года. Общий объем немецких инвестиций составил 6,3 млн евро. Заключение сделки позволило РРБ-Банку выполнить требование Нацбанка по достижению нормативного капитала в 25 млн евро.

Затем доля европейских акционеров стала снижаться в пользу семьи Валентина Цыбулина.

На сайте банка в разделе «Акционеры» уже появилась информация о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Дикрис», которое принадлежит Цыбулиным, является акционером банка.

По размеру активов РРБ-Банк занимает 18-е место в банковской системе Беларуси (193,8 млн рублей). Нормативный капитал банка на 1 декабря 2016 года составлял 49,9 млн рублей.

Валентин Цыбулин в начале 1990-х годов был известным поставщиком в Беларусь и Россию игровых автоматов. Позже он стал акционером банка Экоразвитие (будущий Олимп и Белгазпромбанк), с которого началась банковская история его бизнеса. Компания Дикрис, которой руководит супруга Елена Цыбулина, инвестировала в жилую застройку в столичном микрорайоне Сухарево.