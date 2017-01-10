Spotify предложил Обаме работу в компании 2 10.01.2017, 21:14

Сервис потокового воспроизведения музыки предложил Бараку Обаме работу, после того как 20 января он покинет пост президента США.

На сайте Spotify появилась новая вакансия President of Playlists. В объявлении сказано, что соискатель должен будет отслеживать составление плей-листов, контролируя работу офисов сервиса в более чем 60 странах. Компания "всегда открыта для перемен", говорится в предложении о трудоустройстве, передает ВВС.

Среди задач, который должен будет выполнять "президент плей-листов", значится обеспечение мирового лидерства, поиск новых идей. В качестве варианта - включение в плей-лист обращения к нации в связи с законодательством о здравоохранении, "которое носит ваше имя".

В качестве требования к кандидату выдвигается "по меньшей мере восьмилетний опыт управления уважаемой нацией" и наличие Нобелевской премии мира.

Прямо имя Обамы в объявлении не называется. Реформа здравоохранения, которая прошла во время его президентства, неофициально называется "Обамакер". Кроме того, чтобы убедиться, что адресат увидел предложение, сооснователь и исполнительный директор Spotify Даниэль Эк написал Обаме твит.

Действующий президент США на него пока не ответил, пишет Асошиэйтед пресс.

Обама, работая президентом, публиковал свой летний плей-лист на Spotify. В 2016 году в нем оказались композиции Симон, Стинга, Бейонсе, Боба Марли и Джей-Зи.