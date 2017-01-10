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Иностранцам грозит штраф €550 за пребывание в Беларуси без визы больше пяти дней

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  • 10.01.2017, 21:26

Нарушение иностранными гражданами пятидневного срока пребывания в Беларуси без визы повлечет предупреждение или наложение штрафа.

Об этом заявил начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, передает БелТА.

«Это нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, что предусматривает административную ответственность по статье 23.55 КоАП Беларуси и влечет наложение административного взыскания как в виде штрафа, так и в виде предупреждения с депортацией или без нее. Решение будет принимать должностное лицо, которое на это уполномочено», — пояснил Алексей Бегун.

При рассмотрении ситуаций будут учитываться и непредвиденные обстоятельства, в которых могут оказаться иностранцы. Один из таких примеров - когда человек попадает в больницу. В этой ситуации необходимо предъявить документ, подтверждающий данный факт.


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