Видеохит: Лабрадор впервые увидел робота из «Звездных войн» 10.01.2017, 21:34

Любитель научной фантастики из Португалии снял на видео игру своего пса с роботом.

Пес по кличке Ува впервые в жизни увидел такую странную игрушку, ведь до этого ему не приходилось встречаться с персонажами из известной фантастической саги, особенно с таким интересным из них, как робот R2-D2.

Филипе Кастро Матос из Лиссабона (Португалия), большой любитель научной фантастики, снял на видео уморительную игру своего лабрадора с роботом, и на кадрах видно, как пёс пытается напасть на странный движущийся объект, хотя и явно его побаивается.

Чтобы R2-D2 не смог его поймать, семилетний Ува скачет по всей комнате и даже пытается укрыться под столом. Впрочем, реакция пса неудивительна, ведь многие собаки отреагировали бы на непонятную «живую» игрушку похожим образом.