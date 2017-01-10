За год резервы РФ сократились более чем в два раза 6 10.01.2017, 21:54

За один последний месяц года правительство РФ потратило из Резервного фонда почти столько же, сколько за все предыдущие месяцы 2016-го.

В декабре Минфин продал Центробанку часть валюты из Резервного фонда ($6,87 млрд, €6,44 млрд и £1,21 млрд) за 966,9 млрд руб. Вырученные средства Минфин направил на покрытие дефицита федерального бюджета в 2016 году, следует из сообщения министерства, поступившего в РБК. Таким образом, за один последний месяц года правительство потратило из Резервного фонда почти столько же, сколько за все предыдущие месяцы 2016-го.

На 1 января 2017 года объем Резервного фонда составил 972,13 млрд руб. В начале прошлого года объем Резервного фонда составлял 3,64 трлн руб., то есть за год его объем сократился в 3,7 раза. Остатки правительства на счетах в ЦБ составляют $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд.

Ранее, в 2016 году, Минфин трижды реализовывал средства Резервного фонда для покрытия дефицита федерального бюджета: в апреле, мае и августе 2016 года Минфин тратил из фонда по 390 млрд руб. на эти цели. В сумме за восемь месяцев 2016 года на финансирование дефицита бюджета было выделено 1,17 трлн руб.

Всего в 2016 году Минфин планировал потратить из Резервного фонда 2,14 трлн руб. — эта сумма была заложена в законе о бюджете на 2016 год. Остаток средств фонда на конец года совпал с прогнозом министра финансов Антона Силуанова. В июне, выступая в Совете Федерации, он заявил, что к концу года остаток Резервного фонда составит около 900 млрд руб.

Средства второго суверенного фонда — Фонда национального благосостояния (ФНБ) — в декабре, как и в предыдущие месяцы, на финансирование бюджетного дефицита не тратились, но сократились из-за курсовой переоценки на 270 млрд руб., до 4,36 трлн руб., следует из сообщения Минфина. Всего за 2016 год объем средств ФНБ сократился почти на триллион — с 5,2 трлн до 4,36 трлн руб.

В сумме за весь год суверенные фонды потеряли 1,4 трлн руб. в результате курсовой разницы от переоценки остатков средств на валютных счетах фондов в ЦБ — в долларах, евро и фунтах стерлингов. Резервный фонд потерял от укрепления рубля 531,5 млрд руб., ФНБ — 861,3 млрд руб. Это обратная сторона укрепления рубля — российская валюта подорожала к доллару на 20%.

На начало 2017 года совокупный объем Резервного фонда и ФНБ составляет 5,3 трлн руб., то есть минимум с конца 2013 года.

В 2017 году покрывать дефицит бюджета помимо заимствований более чем на 1 трлн руб. предполагается за счет использования средств Резервного фонда (в размере 1,15 трлн руб.) и ФНБ (в объеме 668,2 млрд руб.). В результате Резервный фонд к концу 2017 года будет полностью исчерпан, а в ФНБ останется 4,19 трлн руб. Сейчас ФНБ не тратится на финансирование бюджетного дефицита, и около трети его объема размещено во Внешэкономбанке и инфраструктурных проектах.