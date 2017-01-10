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Нельзя быть хитрее всех

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  • Мечислав Гриб
  • 10.01.2017, 22:02

Да, Лукашенко подписал указ в соответствии с которым в нашей стране введен безвизовый режим для граждан 80 государств мира.

В том числе и для граждан всех стран Европейского Союза. Это значит, что граждане этих стран могут приезжать в Беларусь сроком до 5 суток через наш национальный аэропорт без виз и специальных разрешений.

Мне сразу показалось, что это хорошее решение, направленное на открытость страны и расширение связей с гражданами других стран мира. Первый шаг к установлению безвизового режима со странами Европейского Союза, пусть пока и в одностороннем порядке. Ибо это дает надежду на то, что и они скоро отменят свои визы для наших граждан.

Однако без виз к нам могут прибыть туристы только через национальный аэропорт и никак иначе. А это не всем хорошо и выгодно. Например, гражданам Латвии, Литвы, Польши и некоторым другим это не удобно и не выгодно. Почему власти ввели такое ограничение, почему вкинули ложку дегтя в бочку меда, мне не известно.

Срок пребывания иностранных туристов без виз установлен до 5 суток. Значит иностранные туристы, прибывшие к нам в безвизовом порядке не смогут это время использовать для кратковременного отдыха или лечения и вынуждены будут ограничится чисто туристическими поездками.

А впрочем, какие у нас есть указы без ограничений? Они все выходят с ограничениями, обоснованными и не обоснованными, часто надуманными, вредящим задуманному делу. Таким образом, власти, провозгласив хорошее дело сказали А, а Б не сказали и начали вводить разного рода ограничения направленные, в принципе, против самой системы безвизового режима. Нельзя быть хитрее всех, тем более, что эта хитрость видна за версту не вооруженным взглядом.

Мечислав Гриб, бывший председатель Верховного Совета 12 созыва


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