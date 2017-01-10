Ученые выяснили, сколько физкультуры полезно для здоровья 1 10.01.2017, 22:13

Для профилактики заболеваний оказалось достаточно тех недельных норм, которые предписывает выполнять Всемирная организация здравоохранения.

Минимально допустимую частоту занятий физическими упражнениями, которая cпособна защитить организм от проблем с сердечно-сосудистой системой, определили британские ученые исследовательского университета Лафборо (Luoghborough University).

Как пишет sundaynews.info, для профилактики серьезных заболеваний оказалось достаточно тех недельных норм, которые предписывает выполнять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Например, для взрослых людей от 18 до 64 лет физическая активность предполагает подвижные виды деятельности, такие как велосипед или пешие прогулки, активное занятие спортом, танцы, состязания, игры, поездки, активные домашние дела и кардионагрузки в рамках фитнес-занятий как минимум 150 минут в неделю, либо 75 минут занятий высокой интенсивности. Каждое занятие при этом должно продолжаться не менее 10 минус.

Для того, чтобы укрепить сердечно-легочную систему, костно-мышечную ткань и снизить риск заболеваемости неинфекционными заболеваниями, необходимо повысить это время до 300 минут в неделю. Взрослым людям этой категории с проблемами суставов советуют также как минимум три раза в неделю выполнять упражнения на равновесие.

Что касается возрастной группы от 65 лет и старше, оздоровительные занятия должны длиться не менее 75 минут в неделю. Дети и подростки до 17 лет должны уделять этому не меньше 60 минут в день - большая часть активности должна приходиться на аэробику, а не на силовые упражнения.

В исследовании приняли участие более 63 тысяч респондентов из Англии и Шотландии средним возрастом до 59 лет.