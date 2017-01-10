Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против РФ 10.01.2017, 22:16

Санкции затронут инвестиции в энергетический сектор и суверенный долг России.

Группапа американских сенаторов внесла законопроект о новых санкциях против России, заявил сенатор Бен Кардин, передает ria.ru.

По его словам, предложения по санкциям касаются "попыток России повлиять на выборы в США" и ситуации вокруг Украины и Крыма. Также санкции затронут инвестиции в энергетический сектор и суверенный долг России.

Как заявил сенатор Джон Маккейн, конгресс должен "пресечь действия России на Украине и в Сирии вне зависимости от позиции избранного президента Дональда Трампа".

Законопроект подготовили представители обеих партий — республиканец Маккейн и демократы Кардин и Роберт Менендес.

Ранее агенство Рейтер сообщало, что законопроект предусматривает визовые ограничения и заморозку активов лиц, "которые участвовали в значимых действиях, подрывающих кибербезопасность общественной или частной инфраструктуры и демократических институтов».