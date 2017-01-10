Когда в Минск наконец начнут летать лоукостеры? 2 10.01.2017, 22:35

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Отсутствие сегодня полетов лоукостеров в Минск связано не с позицией или нежеланием «Белавиа», а с экономикой.

Появление лоукостеров в Национальном аэропорту Минск можно ожидать в 2019—2020 годах, считает директор туристической организации «БелАгроТревэл» Филипп Гулый.

Такое мнение он высказал 10 января на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос, повлияет ли на приход низкобюджетных авиакомпаний указ диктатора о краткосрочном безвизовом въезде в Беларусь для иностранных граждан через столичный аэропорт, передает naviny.by.

«Рано или поздно, наверное, в Минск лоукостеры придут. Может быть, появятся и собственные перевозчики, рожденные авиакомпанией «Белавиа», — считает руководитель туристической организации.

При этом он одобрил позицию Минспорта и туризма по поступательному развитию туризма, которое составило список из 80 стран для краткосрочного безвизового въезда в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. По словам эксперта, в большинство из них летают самолеты белорусской авиакомпании либо есть стыковки других авиакомпаний.

«Я надеюсь, что белорусский турбизнес с национальным перевозчиком сможет предложить комплекс — перелет плюс турпродукт — хотя бы на какие-то пиковые даты и события. Нам надо синхронизировать с «Белавиа» свои предложения. А лоукостеры, я думаю, появятся и у нас к 2019—2020 годам», — считает Гулый.

По мнению руководителя Республиканского союза туристических организаций Беларуси Валентина Цехмейстера, отсутствие сегодня полетов лоукостеров в Минск связано не с позицией или нежеланием «Белавиа», а с экономикой. При этом он подчеркнул, что доля иностранцев, прилетающих в Беларусь через аэропорт, незначительна. «Главная задача — понять, для чего они приезжают. Кто-нибудь изучал мотивацию приезда в нашу страну?» — задался вопросом эксперт. По его мнению, «прибывание через аэропорт вряд ли станет локомотивом развития массового въездного туризма».

Как сообщила начальник отдела маркетинга и качества туристических услуг Министерства спорта и туризма Анна Муха, ведомство проводит переговоры с «Белавиа» и «Турецкими авиалиниями» по «пакетным» предложениям для туроператоров, которые предложат туристам более дешевые варианты проживания в отелях Минска.

«На этом примере мы можем посмотреть, увеличит ли это поток туристов. Можно поговорить с «Белавиа» и по другим направлениям. Это может повлиять на приток туристов из стран, которые попали в список по указу президента», — считает начальник отдела.