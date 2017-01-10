Как отличить русского в Куршевеле Илья Варламов, varlamov.ru

10.01.2017, 22:47

Десять признаков русских на дорогом горнолыжном курорте.

Рыбак рыбака видит издалека! А русский видит русского, особенно если он выехал на дорогой курорт. Ведь все знают: мало просто приехать в Куршевель, Церматт или Санкт-Мориц, надо, чтобы все об этом узнали и позавидовали. Поэтому на курорте надо быть при полном параде, чтобы подруги захлебнулись ядовитой слюной!

Итак, 10 признаков русских на дорогом горнолыжном курорте!

01. Начнем с простого – шуба!

02. В шубах ходят все! Вообще, ехать в горы без шубы – это преступление.

03. Концентрация шуб в Куршевеле как на рейсе Москва – Баку (99% женщин обязательно летит в шубах). Мне кажется, если в Куршевеле девушку встретят без шубы, её сразу заберет полиция и вышлет за пределы курорта.

04. Шубы надевают на спортивный костюм и вечернее платье. В шубе выходят на завтрак и по магазинам. Но с шубами есть одна проблема. Не дай бог две женщины будут в одинаковых шубах!!!

05. Это огромная трагедия. Если две куршевельские женщины вдруг приезжают в одинаковых шубах, они сразу ломаются. Их лица перестают излучать радость, они не делают селфи и не позируют в нелепых позах перед фотографами. Они стоят грустные как зомби и смотрят в одну точку...

06. Нет, ну посудите сами... Вы купили модную шубу, которой ни у кого нет...

07. А тут какая-то сучка из Тюмени приезжает в такой же!!!

08. В общем, шуба – это наше всё!

09. В шубах ходят даже мужчины.

10. Вот один депутат нашей Думы приехал с супругой и сразу шубу надел! А как ещё выйти к людям? Как показать себя? На улице, кстати, немногим ниже нуля, не очень понятно, зачем так укутываться... Видимо, шифруется. Из уважения к частной жизни депутата не буду называть его имени, но кто-то по носу узнает.

11. Но вернемся к дамам... Кто побогаче, носит шубу в пол.

12. Кто победнее, носит коротенькую...

13. Особо продвинутые укутываются в меха, словно космонавты в скафандр.

14. А теперь вам задание: быстро найдите здесь русскую женщину!

15. В шубах сидят в кафе... Даже если жарко, никто шубу не снимет. Иначе как подруги поймут, что тебе мужик на Новый год подарил шкуру милых убитых зверьков?

16. Иногда встречается шубный креатив! Последний писк моды – меха с цветным рисунком!

17. Ну или меха в поддержку войны в Сирии...

18. Какая-то лишайная шуба... Кстати, в Куршевеле можно играть в игру – ловить разных животных, меха которых надеты на местных женщин. Норка, нутрия, тушкан – собери их всех, как покемонов!

19. Если вы вдруг приехали без шубы, то на въезде в Куршевель за 50 евро всегда можно купить плюшевую накидку. На селфи не будет заметно разницы.

Илья Варламов, varlamov.ru