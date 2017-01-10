Кандидат Трампа в госсекретари оказался акционером «Яндекса» 10.01.2017, 22:54

Рекс Тиллерсон

Рекс Тиллерсон оказался владельцем акций Yandex NV, материнской компании для российского «Яндекса».

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон является одним из инвесторов в российские и китайские технологические активы, сообщил NBC News со ссылкой на финансовые отчеты, с которыми удалось ознакомиться телеканалу. В частности, Тиллерсону принадлежит небольшой пакет в Yandex NV (нидерландская компания, владеет одноименным российским поисковиком) стоимостью от $1 тыс. до $15 тыс. Также ему принадлежат пакеты акций в китайских Alibaba, Baidu и других компаниях. Общая стоимость активов будущего госсекретаря оценена телеканалом примерно в $500 млн.

Представитель «Яндекса» заявил РБК, что они — «публичная компания с 2011 года, и любой может купить акции». Yandex NV торгуется на американской бирже NASDAQ. Текущая капитализация компании составляет $7,028 млрд. Исходя из этого, доля Рекса Тиллерсона в компании составляет значительно меньше 1%.

Среди крупнейших акционеров Yandex в отчете компании за 2015 год указаны один из ее основателей Аркадий Волож (владел 10,78% акций, что соответствовало 41,21-процентной голосующей доле), Baillie Gifford & Co. (6,98%, или 3,06% голосов), Capital Research Global Investors (5,74%, или 2,51% голосов), а также один из старейших сотрудников компании Владимир Иванов (4,02%, или 5,85% голосов).

Российские власти также являются косвенным совладельцем «Яндекса» через подконтрольный им Сбербанк. Банк еще в 2009 году приобрел «золотую акцию» «Яндекса» за символический €1. Благодаря этому Сбербанк имеет право блокировать сделки с крупными пакетами акций поисковика.