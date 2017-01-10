Власти прислали «письмо счастья» брату Луиджи 6 10.01.2017, 23:03

фото: tut.by

Организатор самого известного в Беларуси убежища должен выплатить государству Br 360 - деньги, за которые может месяц кормить бездомных.

Организатор приюта для бездомных Алексей Щедров, известный как Брат Луиджи, получил «письмо счастья» из налоговой. Государство посчитало его тунеядцем, и теперь он должен выплатить 360 рублей налога, передает «Белсат».

«Нам с бедными жить целый месяц за эти деньги, и тот закон, который вышел о тунеядстве, это просто абсурд. Это просто наше государство в долгах, и они начали сдирать с обычных людей эти деньги», — говорит брат Луиджи.

Пять лет Алексей содержит своими силами приют для бездомных. Сейчас в нем живут 4 человека, но здесь находили себе крышу над головой даже до 30-ти человек одновременно.

«Человек работает каждый день, собирает средства с прихожан, со священников, с фермеров. Где-то кто-то может помочь, тянет это все в Александровку, приглашает, возит сам. Государство ни копейки не дает. Бездомных моет, лечит, дает жилье, дает им еду. И государство требует с него», — говорит Павел Северинец.

Постояльцы приюта говорят, что такой заботы и помощи, как здесь, никогда нигде не чувствовали.

«Если бы не они, то вообще была бы труба, — признается бездомный Иван Швед, который сейчас живет в приюте. — А что? Готово все. Лег, полежал, поел. И опять полежал».

«А то, что касается брата, и тут какие-то претензии к нему, то это настолько несправедливо. А знаете почему? Та власть, которая не в состоянии помочь, они топчут эту личность, готовы растереть ее. То есть: «мы не помогаем, и ты не будешь помогать», — заявляет Здислав Шилько, у которого нет дома, и который живет сейчас в приюте брата Луиджи.

Бездомные говорят, что от государства вместо помощи видели только давление. Во время праздников их вывозят из города. Во время морозов не дают зайти согреться на вокзалы, в магазины и другие теплые места. И этот закон о тунеядстве воспринимают как издевательство.

«Сам я сварщик, нормальный разряд, работал 20 лет, и в шахте работал, и повсюду, — говорит нам постоялец приюта Руслан Устинов. — Куда не обращаюсь — нет мест, нет работы. Остается только сидеть за решеткой, грабить. Идти, есть-то надо — правильно? На зиму, я знаю, что сейчас все люди на аресты едут, воруют водку в магазинах специально и потому три месяца зимуют там».

Бездомные говорят, что от них уплаты налогов не требуют, так как даже некуда высылать эти «письма счастья». И возмущаются, что социальным иждивенцем чиновники посчитали Алексея Щедрова.