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Нацразведка США: РФ могла влиять на выборы в 20 странах

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  • 10.01.2017, 23:21

Директор Национальной разведки США утверждает, что власти РФ в последние годы могли повлиять на политическую ситуацию в «паре десятков стран».

Россия пыталась повлиять на исход выборов в «паре десятков» стран. Об этом заявил глава Национальной разведки США Джеймс Клеппер в ходе выступления перед комитетом сената, передает Reuters. Клеппер не уточнил, какие это были страны помимо США, а также в какой период проходили попытки.

По данным Клеппера, в ходе американской кампании Россия решила, что с Трампом «будет легче вести дела», так как он бизнесмен. Глава ЦРУ Джон Бреннан рассказал, как предупредил своего некоего российского коллегу, что Москва «играет с огнем». Тот якобы ответил, что передаст это президенту Владимиру Путину, но отверг обвинения в причастности России к кибератакам.

Ранее американские спецслужбы представили публичную часть доклада о вмешательстве России в президентские выборы. В нем говорилось, что кампания по влиянию на результаты выборов началась лично по приказу президента России Владимира Путина. Помимо хакерских атак Россия пыталась вмешаться в выборы посредством пропаганды в государственных СМИ, особенно через канал RT, а также с помощью проплаченных блогеров «и троллей».

В документе уточнялось, что Россия «будет использовать навыки», полученные во время американской кампании, чтобы повлиять на политический процесс и в других странах. Доказательства в документе не привели, ссылаясь на их секретный характер.


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