Умер выступавший против БелАЭС российский эколог Алексей Яблоков 11.01.2017, 7:35

4,102

Фото ТАСС/ Максим Шеметов

Известный эколог, член-корреспондент российской Академии наук и активист партии «Яблоко» исследовал проблемы Чернобыля.

На 84-м году жизни скончался лидер фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», член-корреспондент РАН Алексей Яблоков, передает РИА «Новости».

По словам представителя пресс-службы партии Игоря Яковлева, Яблоков умер после продолжительной болезни.

«Это невосполнимая утрата для нашей партии», — добавил он.

В апреле прошлого года ученый приезжал в Минск, где принимал участие в международной конференции «Чернобыль +30». Тогда он сказал:

«Беларусь могла бы жить несравнимо лучше, если бы не Чернобыль. Это была бы другая страна, развитая европейская страна, потому что на последствия Чернобыля Беларуси пришлось затратить около 250 млрд долларов. Пять-семь бюджетов страны ушло просто впустую. Да, действительно, надо было поддерживать людей, переселять, спасать, строить заново, но этого всего можно было бы не делать, и эти деньги бы остались в Беларуси, если бы не Чернобыль»

Говоря на конференции о БелАЭС в Островце, Игорь Яблоков отмечал: «Важно то, что в сжатое время и в условиях недостатка надежной информации мы смогли дать проекту принципиальную оценку. Нам удалось сделать главное: оценить недостоверность и недостаточность данных, а также ошибочность некоторых положений, на которых основывалось решение о строительстве АЭС».

Алексей Яблоков — российский биолог, общественный и политический деятель. Специалист в области зоологии и общей экологии. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, почетный председатель Московского общества защиты животных.