Пользователи рассказали о неожиданных находках внутри гаджетов Apple 1 11.01.2017, 7:45

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Оказалось, что некоторые устройства буквально «сделаны из денег».

В начале января пользователь Imgur под ником Greatease нашел в своем дисководе SuperDrive американский пенни. Оказалось, он далеко не единственный, кто отыскал в продуктах Apple посторонний предмет, сообщает Gizmodo (перевод – tut.by).

К примеру, Грег Килпатрик наткнулся на четверть доллара в своем Macbook Pro. В такой же ситуации оказался и пользователь под ником mccrick с сайта Experts Exchange.

На сайте Mac Rumors пользователь поделился фотографией канадской монеты внутри дисковода от Apple. В общей сложности журналисты отыскали почти десяток таких историй.

Наверняка неясно, как именно монеты попадают внутрь. Версия о том, что это деньги пользователей, которые «закатываются» внутрь гаджетов, выглядит неубедительно, так как со всех сторон SuperDrive защищен пластиком и крепким клеем — щелей в нем нет.

Остальные теории выглядят как выдумки конспирологов. Это подарок для покупателей? Дополнительная фиксация подвижных деталей? В Apple пока не прокомментировали находки.

«Продукты компании Apple часто (и справедливо) критикуют за то, что они слишком дороги, — в шутку отмечает обозреватель Gizmodo. — Наконец мы нашли объяснение огромных цен: они буквально сделаны из денег!»