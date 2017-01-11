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Барак Обама: США намного сильнее и влиятельнее своих соперников

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  • 11.01.2017, 7:49
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Барак Обама
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности.

Уходящий президент США Барак Обама в прощальной речи назвал Россию и Китай соперниками Вашингтона; при этом он выразил уверенность, что влияние Москвы и Пекина на международной арене не может сравниться с американским, передает РИА "Новости".

"Соперники, такие как Россия и Китай, не могут сравниться с нашим влиянием в мире, если мы не откажемся от того, что мы отстаиваем, и не превратимся в очередную большую страну, которая задирается к соседям, которые меньше ее", — сказал Обама, выступая в Чикаго.

Американский лидер также предостерег от ослабления демократических ценностей в США и мире. По его словам, это грозит гражданскими и международными войнами.

Кроме того, Обама заявил, что мировому порядку, основанному на верховенстве права и соблюдению прав человека, угрожают фанатики, выступающие от лица ислама, и диктаторы, которые находятся у власти в ряде стран. По его мнению, эти угрозы представляют для США гораздо большую опасность, чем "заминированный автомобиль или ракета".

В своей речи уходящий американский лидер выразил уверенность, что террористическая группировка "Исламское государство" будет разгромлена.

"Никто, кто угрожает Америке, не будет в безопасности", — добавил он.

Барак Обама покинет свой пост 20 января. Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп.


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