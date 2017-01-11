В Швеции во время северного сияния удалось записать необычные звуки 11.01.2017, 8:07

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Необычный сигнал напоминает звук бластеров из серии фильмов «Звездные войны».

На севере Швеции фотограф и гид Оливер Райт услышал и записал необычный звук, напоминающий звук бластеров из серии фильмов «Звездные войны».

Райт, тем не менее, считает, что он исходил от северного сияния, сообщает gismeteo.ru.

Этот свистящий звук он услышал, когда проводил тур для своей группы в Рождество, стоя под яркими всполохами в национальном парке Абиску.

Окружающие также слышали его. Райт решил, что он доносится от линий электропередачи, поэтому подошел к ним ближе и записал образец с помощью своего смартфона. Когда он подошел к ЛЭП, звук усилился, а когда отошел — стал слабее. До этого он уже слышал его 3 раза — во время предыдущих поездок, и каждый раз вблизи ЛЭП, однако впервые ему удалось его записать.

Некоторые специалисты считают, что звук был результатом «электрофонической трансдукции», которая создается путем преобразования электромагнитной энергии в механическое движение. Это могло привести к тому, что ток пошел по близлежащим ЛЭП с достаточной силой, чтобы заставить их дрожать и издавать шум. По словам астрофизика доктора Тони Филипса, во время рождественских полярных сияний была отмечена повышенная активность магнитного поля вокруг Абиску. Сильные низкочастотные токи могут буквально заставить объекты дрожать, вызывая акустические колебания в воздухе. Пользователи Сети предложили и свои варианты объяснения природы звука, а кто-то сравнил его с процессом создания звука бластеров «Звездных войн» звукорежиссером Беном Бартом.

На протяжении более чем столетия поступали сообщения от наблюдателей северного сияния, слышавших при этом слабое шипение или треск. Большинство таких сообщений приписывали слухам, но финский исследователь Унто Лайне уверен, что сияние вполне может привести к появлению хлопающих звуков. Он отметил, что существуют тысячи сообщений от наблюдателей по всему миру, но есть также и записи, на которых можно слышать самые разные звуки — треск, хлопки, щелчки, гул и низкочастотный шум.

Как считает ученый, звуки появляются во время интенсивных сияний, когда стоит холодная и ясная погода. Они могут появляться, когда слой относительно теплого воздуха «укрывается» слоем холодного воздуха вблизи земной поверхности. Затем электрические заряды накапливаются в теплом слое воздуха, в то время как противоположные заряды — в холодном слое, и когда начинаются интенсивные сияния, это может вызвать геомагнитные возмущения, которые разряжают электричество и приводят к появлению звуков.