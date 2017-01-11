«Денег не надо!»: Как волонтеры помогают в мороз завести машины 1 11.01.2017, 8:25

Фото: tut.by

Белорусская солидарность в действии.

Пока трещали морозы и автомобилисты искали способы оживить свою машину — кто-то справлялся своими силами, а другим нужна была помощь, зачастую за деньги, — эти ребята не брали за помощь ни копейки. О том, как в холода активисты группы во «Вконтакте» «Взаимопомощь на дорогах» бесплатно помогают завести машины незнакомым людям, рассказал tut.by ее создатель Степан Мордвинов.

Про Степана и группу, которую он организовал два года с небольшим назад СМИ уже рассказывали. Пару лет назад таксист отказался «прикурить» его автомобиль за ту сумму, которая была у Степана на руках.

— У меня тогда было всего 40 тысяч рублей (4 рубля после деноминации), а таксист потребовал в два раза больше. Я попросил его уступить: денег у меня действительно больше не было. Но мужчина отказался. Это было неприятно. Ведь в такой ситуации может оказаться любой человек. Выходит, если денег нет, можно людей оставлять в беде? — так у парня появилась идея создать сообщество взаимопомощи автомобилистов.

Сначала в группе были друзья и знакомые Степана, поддержавшие идею бескорыстной помощи автомобилистам. Ребята выезжали на своих машинах к тем, кто оставлял сообщения с просьбами помочь на стене в группе.

— Когда про нас написали в прессе, число участников резко подросло. Появились новые люди, которые были готовы помогать. Среди них есть девушки и семейные пары. Мы даже вместе собираемся иногда, но всех я не знаю: очень уж много нас сейчас.

По словам Степана, люди, которые оказывают помощь, совершенно разных профессий: от офисных работников до милиционеров и даже таксистов!

— «Наши» таксисты говорят, что готовы помогать бесплатно на своих машинах вне рабочего времени. Но если они работают, то тут уж ничего не поделаешь.

Парень признался, что были среди «помощников» и такие, кто хотел оказывать свои услуги за деньги.

— Прошлой зимой таких сообщений было очень много. Подобных энтузиастов я сразу блокирую. Они обижаются и пишут мне гневные письма.

Кстати, обижались на Степана и некоторые таксисты, прознавшие что кто-то «прикуривает» и заводит с толкача машины бесплатно.

— Они сообщали на стене, что активисты группы «забирают у них хлеб». Но я не считаю, что мы мешаем кому-то работать. И вообще, должна быть альтернатива: кто хочет, пусть платит таксистам, а кто просит помочь нас — тому поможем бесплатно.

Сам Степан тоже помогает застрявшим на дороге водителям. Для этого в его багажнике целый арсенал необходимых инструментов, а также разные технические жидкости, полная аптечка, два фонарика, провода, трос, саперная лопатка, топор и… бейсбольная бита.

— Я не собираюсь никого бить этой битой, — рассмеялся парень. — Пусть лежит. Ведь мне иногда приходится и ночью выезжать на помощь. Я же не знаю, к кому еду и что там за люди. Ситуации могут быть разные, но до сих пор биту доставать не приходилось. Все люди очень благодарны за то, что помогаю им, некоторые обнимают. Иногда предлагают деньги, а когда их не беру, приглашают накормить в кафе, напоить кофе или чаем, дарят разные сувениры.

Сейчас в группе более 13 000 участников. И если раньше она ограничивалась оказанием помощи в столице, то сейчас сообщества отзывчивых людей появились в других городах Беларуси.

— В эти морозные дни в группе помощи просили не меньше 80 человек в сутки! А некоторые еще обращаются напрямую по телефонам добровольцев, указанных в группе. Для сравнения: летом бывает всего 2 − 3 обращения.

Кстати, журналист и сама попала в ситуацию, когда ей понадобилась сторонняя помощь. Через четыре минуты после публикации сообщения на стене группы на призыв отозвался Денис Лысаковский. Еще через 5 минут парень был возле замерзшей машины.

Пока он присоединял провода к клеммам аккумулятора, мы выяснили, что Денис живет в Фаниполе, работает дальнобойщиком, а сейчас у него отпуск, во время которого он приезжает в Минск и помогает водителям.

— Мне не сложно людям помогать. Я утром подвез знакомых в Минск — зачем мне возвращаться? У меня еще и рация есть, по которой водители сообщают, что кому-то нужна помощь на дороге, — рассказал Денис. — Дома ничего меня не держит: я не женат, а на диване лежать неинтересно. Кстати, у дальнобойщиков принято помогать друг другу, так что для меня нет ничего удивительного в том, чтобы выручить незнакомого человека.

Еще одна активная участница группы — Кристина Конопацкая. В автоделе она даст фору любому мужчине.

— Я езжу на Chevrolet Lumina, ремонтом машины в основном занимаюсь сама. Работаю менеджером по продажам, и по работе приходится часто ездить на большие расстояния. Поломки в пути случались, разбиралась с ними сама. Бывало, что и другим людям помогала. Поэтому, когда появилась наша группа взаимопомощи, я сразу решила: буду помогать. Хочется сделать мир лучше, пока еще молодая и это желание не пропало, — рассмеялась девушка. — Хотя, люди встречаются разные. Есть и такие, кто не стесняется позвонить в два часа ночи и сказать, что у них сломалась машина.

У Кристины подрастают двое детей, поэтому, конечно, домашних дел у нее хватает. Бывает, что призыв о помощи приходит тогда, когда она с малышней едет по своим делам.

— Если получается, то меняю маршрут и вместе с детьми спешу на помощь. Я думаю, что для них это хорошо: глядя на меня, они и сами учатся отзывчивости и доброте.

Супругам Надежде и Алексею Мартыненко в прошлом году понадобилась помощь участников группы: их машина никак не хотела заводиться в мороз. После того, как в Рождество авто Надежды и Алексея полдня чинили ребята из группы, супруги и сами начали помогать водителям.

— У нас с мужем одна машина на двоих. Так вместе и ездим на помощь. Я смотрю и учусь, как муж «прикуривает» машины, таскает их на тросе. Думаю, что скоро и сама смогу помогать людям, — рассказала Надежда. — Реакция людей на оказанную помощь разная. Бывает, кто-то даже голову не поднимет от двигателя и спасибо не скажет. Но многие люди нам очень благодарны. Вчера, например, ездили к девушке в Сеницу — похоже, что никого из мужчин-помощников у нее нет. Сложно передать словами, как обрадовалась девушка, когда ее машина завелась. Конечно, такая реакция людей нам очень приятна. Кстати, каждый второй автомобилист спрашивает: «Сколько мы вам должны?» И удивляются, что мы денег не берем.

Надежда уверена, что даже тогда, когда в их семье появится ребенок, они не прекратят помогать людям.

— Я буду отпускать Алексея одного, пусть помогает, а я справлюсь.