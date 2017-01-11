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Ночью горел «Нафтан»

  • 11.01.2017, 8:41

Ночью 11 января на ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошло возгорание.

Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС.

Информация о возгорании на территории предприятия поступила спасателям около 3 часов ночи.

«При проведении пуско-наладочных работ с выходом на рабочие параметры загорелась колонна К201 технологической установки «Висбрекинг-термокрекинг», — рассказали в МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.


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