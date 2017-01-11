Ночью горел «Нафтан»
- 11.01.2017, 8:41
Ночью 11 января на ОАО «Нафтан» в Новополоцке произошло возгорание.
Об этом сообщает пресс-служба Витебского областного управления МЧС.
Информация о возгорании на территории предприятия поступила спасателям около 3 часов ночи.
«При проведении пуско-наладочных работ с выходом на рабочие параметры загорелась колонна К201 технологической установки «Висбрекинг-термокрекинг», — рассказали в МЧС.
Спасатели ликвидировали пожар. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина загорания устанавливается.