Лукашенко загибается без денег Радиной 16 Наталья Радина

11.01.2017, 8:48

Совсем плохи дела у жителей Дроздов.

Вот и мне наконец пришло «письмо счастья».

Вчера позвонила мама и сообщила, что от меня требуют уплаты «налога на тунеядство». Извещение об этом доставила в дом моих родителей в Кобрине почтальон. Мама отказалась подписываться в получении бумажки, сообщив, что ее дочь уже 6 лет как не может жить в Беларуси по вине тех самых властей, которые сейчас от нее требуют денег. Почтальонша отнеслась к маминым словам с большим пониманием и пожаловалась, что сама из-за того, что в прошлом году не работала несколько месяцев, признана «тунеядкой» и уже принесла сама себе такое же извещение. На этой абсурдной ноте женщины мирно расстались.

Уже много написано о том, как «декрет о тунядстве» противоречит Конституции, что под него подпали и выпускники вузов, и женщины в декретных отпусках, и работащие в России строители, и ухаживающие за больными родственниками люди.

Но честно говоря, по лукашенковским законам, я действительно «тунеядка». В мой официальный трудовой стаж входят только пять лет обучения на факультете журналистики Белорусского государственного университета. По окончании вуза я работала на сайте charter97.org.

Это последние шесть лет в Польше я нахожусь на «легальном положении», а до этого в Беларуси 10 лет приходилось работать, как партизану-подпольщику, скрывая свое место работы, должность, собирать редакцию на съемных квартирах, прятать портативный компьютер в шкафу на случай обыска, а запасной на всякий пожарный держать у соседей. Выживала, как могла, но ни копейки государственных денег, в отличие от жителей Дроздов, не потратила. Но государство все равно без меня жить не смогло - закончилось все разгромом редакции, четырьмя уголовными делами и тюрьмой КГБ.

Кстати, о КГБ. Комитетчики до сих пор не вернули мне белорусский паспорт. Один Бог знает, как мне было трудно без него бежать из Беларуси, но сегодня в его отсутствии есть определенное преимущество.

Пусть гэбэшники оплатят налог на мое «тунеядство». Так и скажу кобринской почтальонше. Уверена, она с радостью отнесет им извещение. Лукашенко же загибается без денег Радиной.

Наталья Радина, главный редактор charter97.org