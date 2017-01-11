Рекс Тиллерсон выступит с обвинительной речью в адрес РФ 11.01.2017, 9:04

Рекс Тиллерсон

Кандидат Трампа на пост главы Госдепа США в специальном докладе заявит об опасности со стороны России.

Кандидат на должность госсекретаря США Рекс Тиллерсон в среду выразит озабоченность по поводу действий России на мировой арене и заявит, что НАТО «имеет право беспокоиться из-за возрождающейся России». Такие заявления Тиллерсона прозвучат на слушаниях в сенате, где будет обсуждаться его кандидатура на пост главы Госдепа, сообщает Reuters (перевод – РБК).

Как сообщает агентство, текст предстоящего выступления кандидата в госсекретари распространила переходная команда Трампа.

В своем вступительном слове Тиллерсон объяснит в некоторой степени, почему Трамп выступил за более теплые отношения с Москвой. В частности, он скажет, что Вашингтону нужен «открытый и откровенный диалог с Россией, для того чтобы выбрать свой собственный курс». Но риторика Тиллерсона, выражающая беспокойство по поводу действий России, несколько расходится с заявлениями Трампа о необходимости налаживания отношений с Москвой, подчеркивает Reuters.

«В то время как Россия стремится к уважению и значимости на мировой арене, своими недавними действиями она игнорировала американские интересы», — приводит выдержки из выступления Тиллерсона Washington Post, которая также ознакомилась с текстом его вступительной речи. «Россия должна знать, что мы будем следовать нашим обязательствам и обязательствам наших союзников, и Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия», – скажет он.

«Россия сегодня представляет опасность, но это весьма предсказуемо при отстаивании собственных интересов. Она вторглась на Украину, присоединила Крым и поддержала сирийские силы, которые жестоко нарушают законы войны», — говорится в заявлении Тиллерсона. «Наши союзники по НАТО вправе беспокоиться из-за возрождающейся России», – скажет он.

В то же время, отмечает Washington Post, в своей речи Тиллерсон не затронет темы «вмешательства России» в выборы США и новых санкций против России.