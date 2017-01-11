Почему Мадуро все-таки придется уйти 11.01.2017, 9:15

Николас Мадуро

Фото: dpa

Несмотря на блокировку верховным судом Венесуэлы решения об импичменте, у диктатора нет шансов.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила в понедельник президента страны «оставившим свой пост». Верховный суд отреагировал в тот же день, напомнив парламенту об отсутствии у него полномочий, которые могут позволить отстранить Николаса Мадуро. Это уже не первая попытка парламента, в котором по результатам выборов 2015 года большинство мест получила оппозиционная партия «Круглый стол демократического единства». Сможет ли оппозиция добиться своего и почему обострился внутриполитический кризис — в материале ТАСС.

Какова политическая расстановка сил в Венесуэле?

На протяжении последних 19 лет у власти в стране находятся так называемые чависты — сторонники бывшего президента страны и лидера социалистического Движения за пятую республику, позже влившегося в Единую социалистическую партию Венесуэлы.

По результатам президентских выборов 1998 года президентом стал Уго Чавес. Он переизбирался три раза в 2000, 2006 и 2012 годах и скончался от рака на своем четвертом сроке 5 марта 2013 года.

Преемник Чавеса, нынешний президент Николас Мадуро, возглавил страну в тот же день в качестве и. о. президента, а на внеочередных президентских выборах в апреле с минимальным перевесом победил представителя партии «За справедливость» Энрике Каприлеса Радонски. При этом Мадуро утверждал, что Чавес являлся ему в образе птички, благословляя его на борьбу на президентских выборах.

Однопалатную Национальную ассамблею страны «чависты» контролировали с 1999 по 2015 год, пока на парламентских выборах «Круглый стол демократического единства» не заполучил 109 из 167 мест.

Почему снижается популярность «чавистов»?

Оппозиция победила на выборах в парламенте 2015 года по трем причинам. Во-первых, в стране росло недовольство в связи с нехваткой некоторых категорий товаров гражданского назначения, уровнем коррупции и растущим уровнем преступности.

Во-вторых, на и без того непростую экономическую ситуацию сильно повлияло глобальное снижение цен на энергоресурсы, в том числе нефть, которая составляет около 95 процентов от общего экспорта Венесуэлы.

Наконец, популярность Мадуро как самостоятельного политика была заметно ниже, чем у его предшественника Уго Чавеса. На президентских выборах Чавес стабильно набирал на 6−10 процентов голосов больше, чем Мадуро.

Какие события предшествовали резолюции парламента?

Показательно, что результаты президентских выборов 2013 года были встречены протестом. Энрике Каприлес отказался признать победу Мадуро, потребовав пересчитать голоса. Однако Национальный избирательный совет подтвердил победу «чависта», несмотря на столкновения полиции с протестующими, в ходе которых погибло 7 человек и пострадало более 60.

А начиная с февраля 2014 года и по сей день в стране продолжаются демонстрации и протесты. Причины все те же: коррупция, состояние экономики, нехватка товаров и — с 2016 года — желание оппозиции сместить Мадуро с поста президента.

На фоне продолжающейся нестабильности в мае 2016 года лидеры оппозиции обратились к Национальному избирательному совету (НИС) с просьбой инициировать подготовку к референдуму по досрочному прекращению полномочий Мадуро.

В августе избирательный совет заявил, что инициатива набрала необходимое количество голосов (1 процент электората) для второго этапа референдума. В октябре НИС заявил, что проведение второго этапа подготовки к всенародному голосованию откладывается на неопределенный срок, в то время как стадия сбора подписей должна была пройти с 26 по 28 октября.

Реакция парламента последовала незамедлительно. Уже 25 октября Национальная ассамблея проголосовала за начало процесса импичмента в отношении Мадуро. Эти события обострили политический кризис, и начало общению между представителями исполнительной власти и «Круглым столом демократического единства» было положено лишь в конце месяца благодаря участию международных посредников.

Имеет ли парламент право на такие действия и что грозит Мадуро?

Верховный суд Венесуэлы ясно дал понять парламенту 9 января, что резолюция об «оставлении поста» президентом не имеет абсолютно никакой юридической силы. Согласно Конституции, полномочий на отстранение президента от власти Национальная ассамблея не имеет.

Депутат Национальной ассамблеи Эктор Родригес, возглавляющий проправительственную фракцию «Великий патриотический полюс», заявил, что резолюция лишена смысла.

Однако в 2018 году в стране пройдут очередные президентские выборы. И шансы на переизбрание у Мадуро практически нулевые.